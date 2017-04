Tampereelle valmistuu 42 uutta Lumo-vuokra-asuntoa

20.4.2017 15:28 | Kojamo Oyj

Kesäkuussa 2017 valmistuvassa Koipitaipaleenkatu 9:ssä on 42 savutonta Lumo-asuntoa ja liiketila. Talossa on monipuoliset yhteistilat ja uutuutena nopealla laajakaistayhteydellä varustettu lounge-tila, mitä voi käyttää vaikkapa etätyön tekemiseen.

Asunnot ovat hyvin suunniteltuja ja varusteltuja kaksioita ja kolmioita. Keittiössä on muun muassa keraaminen liesi ja astianpesukone. Lattiat ovat laminaattia ja kylpyhuoneet kauttaaltaan laatoitettuja ja mukavuuslattialämmityksellä varustettuja. Lasitettu parveke on kuin lisähuone kesällä.

– Laadukkaat ja toimivapohjaiset asunnot ja monipuoliset yhteistilat luovat puitteet hyvälle asumiselle, kertoo aluepäällikkö Kirsi Tuomisto Tampereen Lumo-kotikeskuksesta.

Talon ylimmässä kerroksessa on parvekkeellinen Lumo-lounge ja saunatilat. Lisäksi talossa on pesutupa, varastotiloja ja 32 autokatospaikkaa. Savuttomassa talossa tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla ja talon yhteistiloissa. Tupakointipaikka löytyy piha-alueelta.

Vuokraan sisältyy 100 megan laajakaista, ja myös lemmikit ovat tervetulleita. Lisäksi tarjolla on erilaisia asukastapahtumia ja etuja yhteistyökumppaneilta.

Kehittyvä ja kasvava Vuores on erityisesti ulkoilijoiden mieleen; lähellä on metsää ja vesistöjä, mikä tarjoaa hienot puitteet ympärivuotiseen liikkumiseen. Alueen arkkitehtuuri on raikasta ja värikästä ja uutta tekniikkaa ovat imujätejärjestelmä ja katujen led-valaistus.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Kirsi Tuomisto, Kojamo Oyj, puh. 0400 414 433, etunimi.sukunimi(at)lumo.fi