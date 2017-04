Perustuslaillisuuden kriisi?

20.4.2017 16:31 | Helsingin yliopisto

Onko perustuslain merkitys murenemassa? Varsovan yliopiston professori Andrzej Rzeplinski luennoi perustuslain kriisistä Helsingin yliopistossa 26. huhtikuuta klo 17-19 (P545, Porthania, Yliopistonkatu 3).

Luento käsittelee Puolassa meneillään olevaa perustuslakikriisiä sekä perustuslakituomioistuinten ja -valiokuntien roolia perustuslain turvaamisessa.



Andrzej Rzeplinski on yksi Puolan kuuluisimmista oikeustieteilijöistä. Hän on Puolan perustuslakituomioistuimen entinen puheenjohtaja (2010-2016) ja toimii tällä hetkellä kriminologian professorina Varsovan yliopistossa.



Toimittajille on varattu mahdollisuus esittää kysymyksiä luennon jälkeen. Luento pidetään englanniksi.



Lisätietoja: Magdalena Kmak, magdalena.kmak@abo.fi, +358 2 2154373