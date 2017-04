Mediatiedote: Kiitos kirjasta -palkinto Minna Rytisalolle

22.4.2017 15:01 | Gummerus

Kiitos kirjasta -mitali myönnetään Minna Rytisalolle romaanista Lempi (Gummerus). Raati pitää romaania harvinaisen vahvana ja eheänä esikoisteoksena.

Kiitos kirjasta -palkinto luovutetaan kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt suomen- tai ruotsinkielinen kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä antava. Palkinnon jakavat Kirjakauppaliitto ry, Libro ry ja Suomen kirjastoseura ry.

Palkintolautakunnan perustelujen mukaan Minna Rytisalon romaani Lempi on harvinaisen vahva ja eheä esikoisteos. Taitava kirjailija on luonut teokseen pitkien, polveilevien virkkeiden kuljettaman hienon kielen. Tarina on kerrottu voimakkaasti, mutta samalla aistikkaan vähäeleisesti ja asioita jätetään auki lukijankin pohdittavaksi.

Teoksen henkilöitä ajava polttavien tunteiden vimma näyttäytyy elävästi kuvattuna. Kolmen kertojahahmon tarinoiden pohjalta muodostuu vähitellen kuva Lempistä, nuoresta naisesta, joka yrittää saada hyväksyntää ja tehdä parhaansa kotirintamalla. Sodan tapahtumat jäävät kirjassa kuitenkin lähinnä historialliseksi kehykseksi henkilöiden tuntemuksille, ratkaisuille ja heidän välisilleen suhteille. Romaanin rakenne on hallittu ja toimiva. Päätyttyään kirja houkuttaa lukemaan uudestaan, nyt uusin silmin.

Kiitos kirjasta -palkinto kertoo, minkälaisia teoksia arvostavat lukijat, jotka työssään esittelevät kirjallisuutta. Usein alan ammattilaiset haistavat trendejä ja tulevat tekijät ennen valtajulkisuutta. Ensimmäinen Kiitos kirjasta -palkinto jaettiin vuonna 1948. Palkinto on tunnustuspalkinto, joka käsittää mitalin ja kunniakirjan.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura, rauha.maarno@fla.fi, puh. 044 748 1801