Kiinteistölautakunnan päätökset 20.4.2017

Tarkennus tiedotteeseen: Hanasaaren moskeijahankkeen tontinvarausta koskeva asia päätöksentekovaiheeseen syksyllä 12.4.2017 19:50

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto tiedotti 12.4.2017 Hanasaaren moskeija- ja monitoimikeskushankkeen tontinvarausasian valmistelun etenemisaikataulusta. Tiedotteessa kerrottiin, että Suomen Muslimiliitto ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Suomen Musliminaiset ry ovat jättäneet perustettavan säätiön lukuun Helsingin kaupungille hakemuksen tontin varaamiseksi moskeija- ja monitoimikeskushanketta varten. Mainittu tontinvaraushakemus ei ole uusi vaan se on tehty kaupungille vuonna 2015. Kyseessä on sama tontinvarausasia, joka on ollut jo aiemmin laajalti esillä julkisuudessa.