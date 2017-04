Yhdysvalloissa menestynyt suomalainen sydänkohtausriskitesti nyt lääkäriasemilla

21.4.2017 11:01 | Zora Biosciences

Suomalainen lääketieteen diagnostiikkayritys Zora Biosciences on kehittänyt Hertta sydänkohtausriskitestin, joka mittaa sydänkohtauksen todennäköisyyttä huomattavasti tarkemmin kuin perinteisesti käytetyt kolesterolimittaukset. Testin otti ensimmäisenä käyttöön huolellisten testausten jälkeen viime vuoden puolella yhdysvaltalainen Mayo Clinic -sairaala. Nyt testi on saatavilla myös Mehiläisen, Terveystalon, Diacorin, Aavan ja Dextran lääkäriasemilta. Tavoitteena on saada testi pian käyttöön myös julkisessa terveydenhuollossa Suomessa.

Hertta sydänkohtausriskitesti perustuu verinäytteestä tehtävään CERT-analyysiin, jossa mitataan veren keramidimolekyylien pitoisuuksia. Testin pääsee tekemään varaamalla ajan lääkärille ja pyytämällä lähetteen testiin. Verinäyte otetaan laboratoriossa, jonka jälkeen tulokset analysoidaan. Niiden valmistuttua lääkärin kanssa keskustellaan tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Hertta sydänkohtausriskitestin kohderyhmä on suuri. Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy Suomessa. Pelkästään sepelvaltimotautiin kuolee joka päivä 30 ihmistä. Tunnistamalla riskit ajoissa ja muuttamalla elämäntapojaan voi välttää ennenaikaisen kuoleman. Testi sopii myös sepelvaltimotautipotilaille, joiden kohdalla voidaan arvioida uusintakohtausten riskiä. ”Sydäntautien ennaltaehkäisevään hoitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Hertta on työkalu, jolla voidaan innostaa ihmisiä muuttamaan elämäntapojaan. Lisäksi Hertta mahdollistaa myös sellaisten riskipotilaiden löytämisen, jotka sivuutetaan helposti mikäli diagnostiikka perustetaan vain LDL-kolesteroliin”, Zora Biosciencesin lääketieteellinen johtaja Reijo Laaksonen sanoo. Hertta syntyi Zoran tutkimusten tuloksena. Diagnostiikkayritys tekee eräänlaista löytöretkeilyä ja datanlouhintaa ihmisverestä. Zoran 80-asteisessa pakastimessa Espoon Otaniemessä on kymmenien tuhansien ihmisten verinäytteitä ympäri maailmaa. Niistä etsitään yhteyksiä tauteihin. Kun kaupallisesti lupaava löydös syntyy, se patentoidaan ja sen jälkeen tuotteistetaan. Tärkeä osa tuotteistusta on validiointi. Esimerkiksi Hertta-testin pätevyys on validioitu 20 000 ihmisen verinäytteillä. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat maailmanlaajuisesti yleisin kuolinsyy, joten Hertta sydänkohtausriskitestin kaupallinen potentiaali on huikea. Koko diagnostiikkamarkkinan kooksi arvioidaan 60 miljardia dollaria ja sydäntautien diagnostiikkamarkkinaksi neljä miljardia dollaria. ”Testin maailmanlaajuinen käyttöönotto lääketieteen rutiinikäyttöön vaatii kuitenkin huimaa panostusta, varsinkin myyntiin ja markkinointiin. Pienellä espoolaisyrityksellä tähän ei ole mahdollisuuksia ilman ulkopuolista rahoitusta”, Zora Biosciencesin toimitusjohtaja Reini Hurme sanoo.

