Kurkistus Pikku-Auroran kesäkauteen

24.4.2017 08:49 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Lasten kulttuurikeskus Pikku-Auroran pihamaalla Espoon Järvenperässä tapahtuu kesän lähestyessä: luvassa sirkustelua, parkouria, alpakoita, ötököitä ja paljon muuta!

Toukokuun tärpit



Pikku-Auroran Lauantaipajat jatkuvat viikoittain klo 10-14. La 6.5. on sirkustelua pihalla yhteistyössä Espoon esittävän taiteen koulun Eskon kanssa. La 13.5. Flooranpäivän pajoissa koristellaan kiviä ja tehdään variksenpelättimiä. Alpakat vierailulla! La 20.5. vuorossa on Parkourakatemian ohjatut perheparkour-tuokiot tasatunnein (klo 10, 11, 12 ja 13). Vuorolappuja jaetaan klo 9.40 alkaen. Ja kuukauden viimeisenä lauantaipajana 27.5. järjestetään huovutustalkoot Pikku-Auroran pihassa. Lauantaipajoihin on vapaa pääsy.

Pikku-Auroran toimintaa suunnitellaan edelleen

Sunnuntaina 30.4. järjestettävän koko perheen veikeän VAPPUNEN!-vappujuhlan jälkeen kävijöiden on jälleen aika unelmoida ja toteuttaa Pikku-Auroran toimintaa AuroranILLASSA ti 9.5. klo 18-20.

Eri sukupolvien väliset Olipa kerran- tarinatuokiot jatkuvat ke 10.5. Mukaan voi tulla tarinoimaan oman mummun, papan tai muun läheisen kanssa. Kirjavinkkauksessa to 18.5. klo 18 pääsee tutustumaan runoihin ja saamaan vinkkejä runokirjoista, joita voit lukea lapsille.

Kesäleirejä ja uusi kesäkerho

Koululaisten loma-aikaan Pikku-Aurorassa on leiritarjontaa sekä KesäKerho uutena kivana lapsille ja aikuisille ti 16.5. – 1.8. klo 18.00-19.30. Pikku-Auroran verkkosivuilta ja Facebookista saa viimeisimmät tiedot koko kesäkauden ohjelmasta.