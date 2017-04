HSY:n hallituksen kokous 21.4.2017

Laadultaan erinomaista juomavettä suoraan hanasta 12.4.2017 09:19

Toimiva vesihuolto on avain yhteiskunnan ja yritystoiminnan kehittymiseen. Puhdas vesi ja sen mahdollistama hygienia ovat myös terveyden ja hyvinvoinnin perusta. Vesi on olennainen osa Suomea ja suomalaisuutta. Me HSY:ssä huolehdimme siitä, että pääkaupunkiseudun yli miljoona asukasta voivat nauttia Päijänne-järven vedestä puhdistetusta korkealaatuisesta juomavedestä.