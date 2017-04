Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan 25.4. kokouksen ennakkotiedote

Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan 4.4. kokouksen ennakkotiedote 31.3.2017 14:01

Varhaiskasvatuslautakunnan kokous on seuraavan kerran tiistaina 4.4. klo 16.15. Varhaiskasvatuslautakunta myöntänee vuodelle 2017 yhteensä 58 000 euroa järjestöavustuksina kuudelle hakijalle. Avustuksia myönnetään varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla toteutettavaan kerhotoimintaan ja täydentävään hoitoaputoimintaan. Lautakunta päättänee lakkauttaa 1.8.2017 lukien ryhmäperhepäiväkoti Luumun, Viskurikuja 4 A, 00700 Hki. Malmi-Pukinmäen alueella on tiheä ja kattava päiväkotien ja perhepäivähoidon palveluverkko, ja päiväkotien tilapaikkoja on tällä hetkellä käytettävissä. Alueella toimii viisi ryhmäperhepäiväkotia, joista on palveluverkkotarkastelun yhteydessä päädytty esittämään ryhmäperhepäiväkoti Luumun toiminnasta ja tiloista luopumista. Luumun lakkauttamista on käsitelty henkilöstön ja lasten vanhempien kanssa. Luumun lapset voidaan sijoittaa alueen päiväkoteihin tai perhepäivähoitoon perheiden toiveiden mukaisesti. Varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään Jakomäen Sydän-hankkeen tarves