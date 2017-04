Koiranpäivänä 24.4. tapahtuu ympäri Suomea

Kennelliitolta uusi nettisivusto koiranhankinnasta - vaihtoehto netin epäeettisille kauppapaikoille 29.6.2016 08:30

Tiedote/julkaisuvapaa ke 29.6. klo 8.30. Kennelliitto on avannut tänään uudet nettisivut koiran hankintaa harkitseville ja koiran jo omistaville. Uusi hankikoira.fi-sivusto sisältää noin 200 rotuesittelyä ja tiedot Kennelliiton pentulistalla olevista eri rotujen vapaista pennuista. Hankikoira.fissä on myös koira-aiheiset testit ja ammattilaisten kirjoittamia artikkeleja. Uusi nettisivusto on Kennelliiton vaihtoehto netin epäeettisille kauppapaikoille.