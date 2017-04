Triotec laajentaa tuotantoaan yhdessä Schauerin kanssa

Triotec Oy:n konepajalla Varsinais-Suomessa, Koski tl:ssä on valmistettu jo 40-vuoden ajan korkealaatuisia siipikarjantuotantolaitteita, kuljettimia sekä pelletti- ja ulkorehusiiloja. Tänään Triotec on Suomessa markkinajohtaja hitsattujen siilojen valmistajana.



Itävaltalainen Schauer on 40-vuoden ajan kehittänyt automaattisia ruokintajärjestelmiä maatalouteen. Automatisoituja ruokintajärjestelmiä on niin sioille, lehmille, hevosille kuin kaloillekin. Schauer on hankkinut mainetta maailmanlaajuisesti erityisesti hevostiloille suunnitelluilla aktiivitalleilla, joissa ruokintaa voi säädellä yksityiskohtaisesti ja täysin automaattisesti.