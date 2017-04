Rakennusliitto vahvistaisi ammattikoulutuksen voimavaroja

21.4.2017 12:02 | Rakennusliitto ry

Rakennusliitto haluaisi vahvistaa ammattioppilaitosten voimia nyt kun koulutuksen uudistamisesta päätetään. Liiton mielestä kouluille on hallituksen kehysriihessä taattava tarvittavat rahat nuorten laadukkaan koulutuksen järjestämiseksi. Muuten suunniteltu reformi on pelkkiä sopeutustoimia eivätkä lakiluonnokseen kirjatut tavoitteet toteudu, korostaa Rakennusliitto. Julkisessa keskustelussa on kauhisteltu kymmenien tuhansien nuorten katoamista työmarkkinoilta. Rakennusliiton mukaan laadukas toisen asteen ammatillinen koulutus on yksi parhaista tavoista mahdollistaa nuorten osallisuus yhteiskunnassamme.

Rakennusliiton kannattaa työssäoppimisen lisäämistä esimerkiksi oppilaitoksen lähiopetuksen ja oppisopimuksen yhdistävällä 2+1- mallilla tai oppisopimuskoulutuksella. -Näissä tärkeää on se, että oppiminen tapahtuu monipuolisissa tehtävissä ja työpaikalla on pätevä työpaikkaohjaaja nuorta ohjaamassa. Mitä paremmin oppilaitos pystyy huolehtimaan omasta lähiopetustehtävästään, sitä tuloksekkaampaa on myös työpaikalla oppiminen. Oppilaitosten resurssien vahvistaminen on siis ensiarvoisen tärkeää.

Rakennusliitto yhtyy opetusalan ammattiliitto OAJ:n näkemykseen, että opiskelijalla pitää olla oikeus jatkossakin opettajan antamaan osaamisen kehittymisen arviointiin. Opettajan tulee voida vastata oppijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimista sekä olla pelintekijä oppimisessa koulussa ja työpaikoilla sekä osaamisen arvioinnissa, myös näytöissä. Rakennusliitto edellyttää myös, että opettajan lisäksi näyttöjen arviointiin osallistuu aina työntekijä, joka edustaa arvioinnissa kokenutta ammattilaisuutta.

Opetusalan ammattijärjestön mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu viime vuosina 460 miljoonaa euroa. Rahoituksen taso on laskenut 25 prosenttia verrattuna vuoteen 2011. Tämä ei tietenkään ole kestävä tie. Ammattikoulujen resurssit on turvattava. Nyt tekeillä olevat leikkaukset toisen asteen koulutukseen on siis syytä jättää tekemättä. Reformi ilman resursseja on silmänkääntötemppu.

Rakennusliitto vaatii myös rakennusalan yrityksiä työllistämään ammattiin valmistuneita nuoria alan työmaille ja tehtaisiin. Kyse ei ole pelkästään yritysten yhteiskuntavastuusta, vaan järkevästä tavasta ylläpitää alan ammattitaitoa ja kehittää sitä edelleen. Ei ole pulaa tekijöistä vaan ymmärryksestä.