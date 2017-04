Turun Messuilla nähdään osaamista Suomi 100 -hengessä

21.4.2017 12:10 | Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Turun Messut starttaa elokuussa Turun Messukeskuksessa. Tämä joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma on jo legendaarinen yleismessuilmiö. Se tarjoaa viihteellistä ja hyödyllistä sisältöä loppukesällä, 24.-27.8. Messujen pääisäntiä ovat Turun Sanomat ja Puolustusvoimat. Lisäksi yhteiskumppaneita on useita, kuten Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto.

Messualue on yleismessuluonteeseen sopiva eli hulppea. Se käsittää messukeskuksen kaikki hallitilatilat sekä ulkoalueen, jossa mm. Puolustusvoimilla on toiminnallista ohjelmaa.

Yleisö pääsee tutustumaan satoihin kiinnostaviin näytteilleasettajiin ja toimintanäytöksiin. Messupäivien aikana esiintyvät mm. Duudsonien HP ja Jarppi sekä Hevisaurus. Eläkkeensaajat ry ja Eläkeliitto järjestävät messuilla ohjelmaa omalle kohderyhmälleen.

Turun Messuilla näkyy tänä vuonna vahvasti myös Suomen juhlavuosi. 100 vuotta suomalaista osaamista on nimeltään itsenäisyyden juhlavuoden kokonaisuus, mikä koostuu puheenvuoroista, keskustelusta, näyttelyistä ja messuosastoista. Esillä on 100-vuotiaan Suomen elinkeinoelämän ja koulutuksen suuret ja pienet onnistumiset, innovaatiot ja osaaminen. Suomi 100 -teemaan liittyen on luvassa myös Syödään yhdessä -tempaus. Suomalaisen Työn Liitto, Turun kauppakamari, Varsinais-Suomen Liitto, Turun kaupunki, Tekniikan akateemiset, Turun Tekniikan päivät ja Åbo Akademi ovat messuilla järjestämässä mielenkiintoista teemaohjelmaa mm. koululaisille.

