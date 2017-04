43 miljoonaa euroa tieteen hyväksi

24.4.2017 08:00 | Helsingin yliopisto

Jaa

Helsingin yliopiston varainhankintakampanja on onnistunut hyvin. Lahjoitusten yhteissumma on nyt 43 miljoonaa euroa ja lahjoittajia on yli tuhat. Uusimman suurlahjoituksen, miljoona euroa, yliopisto sai OP Ryhmältä. Maanantaina 24.4.2017 vietetään Lahjoita tänään -päivää.

Lahjoitusvarojen tuotosta jaetaan vuosittain useita miljoonia euroja erilaisille tutkimushankkeille sekä rahoitetaan yli sadan professorin ja muun asiantuntijan työtä. Lisäksi yliopiston lahjoitusrahastoista jaetaan vuosittain yli 600 000 euroa apurahoina ja palkintoina eri alojen tutkijoille, opiskelijoille ja tutkimushankkeille. – Lahjoitukset ovat merkittävä tuki Helsingin yliopiston tutkimukselle ja opetukselle. Niiden vaikuttavuutta lisää vielä valtion vastinrahaohjelma, joka voi kaksinkertaistaa lahjoitusten määrän, Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Pia Dolivo sanoo. Miljoona euroa oikeustieteellisen koulutusalan kehittämiseen Uusimman suurlahjoituksen Helsingin yliopisto sai OP Ryhmältä, joka lahjoitti miljoona euroa. – Pienenä maana meille on todella tärkeää, että meillä on maailmanluokan osaaminen käytettä­vissä myös tulevaisuudessa. Suomalaisen elinkeinoelämän pitää tulla mukaan rahoittamaan huippuosaamista ja sen kehittämistä, OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen perustelee lahjoitusta. Ryhmän lahjoitus Helsingin yliopistolle on vastikkeeton ja mukana kesäkuussa 2017 päättyvässä valtion vastinrahaohjelmassa. Helsingin yliopisto on päättänyt käyttää OP Ryh­män lahjoituksen oikeustieteellisen koulutusalan kehittämiseen. Lahjoita tänään -päivä kiittää ja kannustaa lahjoittamaan Maanantaina 24.4.2017 vietetään Lahjoita tänään -päivää, jolloin yliopistolla kiitetään lahjoittajia, keskustellaan lahjoitusten vaikuttavuudesta, kannustetaan uusiin lahjoituksiin ja juhlistetaan stipendiaatteja. Lahjoita tänään -kampuspisteet ovat avoinna maanantaina 24.4. klo 11–14 Biomedicumissa, Biokeskus 1:ssä, Porthaniassa ja Physicumissa.

Yhteyshenkilöt