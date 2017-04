Sahi Seinäjoella: Lisää elintarvikevientiä ja vahvempaa lainsäädäntöä ruokamarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi

22.4.2017 11:00 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Suomessa riittää ruokaa kuluttajille, mutta kotimaan ruokamarkkinat eivät toimi tasapainoisella tavalla. Kaupalla on poikkeuksellisen hallitseva asema suomalaisessa ruokaketjussa, tämä on todettu monissa eri tutkimuksissa. Viimeisimmät PTT:n tutkimukset osoittavat, että kaupan osuus ruokaketjun arvosta on edelleen kasvanut ja tuottajien sekä elintarviketeollisuuden osuus pienentynyt, ihmettelee MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK-Etelä-Pohjanmaan kevätkokouksessa 22.4.2017 Seinäjoella.

Elintarvikkeiden vienti on kääntynyt kasvuun, mutta sitä on edelleen vahvistettava merkittävästi. Ainoastaan vienti tarjoaa niin pienille kuin suurillekin elintarvikeyrityksille vaihtoehtoisia markkinakanavia. – Vain viennin lisäys tarjoaa kotimaiselle ruuantuotannolle myös kasvumahdollisuuksia, muutoin riskinä on sen näivettyminen ulkomaisen kilpailun lisääntyessä, arvioi Sahi. Sahin mukaan elintarvikeviennin lisääminen on ollut enemmän kiinni asenteista kuin myynnin osaamisesta tai tuotteiden puutteesta. – Siksi viennin tukemiseen tarvitaan myös valtiovallan vienninedistämistoimien vahvaa jatkamista. Poliitikotkin ovat laajasti tunnistaneet ruokaketjun ongelmat, mutta poliittista tahtoa ryhtyä tasapainottamaan tilannetta lainsäädännöllisin toimin ei ole löytynyt. – Nyt on korkea aika ryhtyä töihin. EU-maista yli puolessa on jo kansallista lainsäädäntöä, jolla ehkäistään ruokaketjun epäterveitä kauppatapoja tai jonkun toimijan liian vahvaa markkinavoiman käyttöä. Suomessakin on nyt ryhdyttävä asiassa liikkeelle. Iso-Britannia tarjoaa yhden hyvän esimerkin vallitsevasta lainsäädännöstä, sanoo Sahi. Lisätietoja: Antti Sahi, 0400 804 496