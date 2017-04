Puoliväliriihessä on lisättävä ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja uudistettava perhevapaita

22.4.2017 12:14 | Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomiliitto TRAL vaatii, että hallitus kasvattaa ammattikorkeakoulujen rahoitusta puoliväliriihessään. Aiemmin syksyllä on lupailtu helpotusta korkeakoulujen taloudelliseen ahdinkoon pääomittamisen avulla. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta on leikattu kohtuuttomasti viime vuosina.



- Pääomittamista on tehtävä vähintään satojen miljoonien eurojen edestä ja merkittävä osa siitä on osoitettava ammattikorkeakouluille, puheenjohtaja Niko Aaltonen vaatii. - Huolenamme on, ettei ammattikorkeakoulusektoria huomioida pääomittamisesta päätettäessä, jatkaa Aaltonen.



- Ammattikorkeakouluilla on yliopistoihin verrattuna vähemmän varallisuutta ja niiden rahoitusta on myös leikattu viimeisten vuosien aikana enemmän. Siksi pääomittamisella on suuri merkitys ammattikorkeakoulusektorin tulevaisuutta ajatellen, muistuttaa Aaltonen.



Koulutuksen lisärahoittamisen lisäksi kehysriihessä on vauhditettava perhevapaamallin uudistamista. Vanhempainvapaajärjestelmä on uudistettava joustavammaksi, tasa-arvoisemmaksi, hoitovastuun tasaisemmin jakavaksi ja työn ja perheen yhteensovittamisen paremmin mahdollistavaksi.



- Selvityksiä on tehty vuosikaudet ja keskeiset ongelmat ovat hyvin kaikkien tiedossa, sanoo valtuuston puheenjohtaja Tiina Rytky. – Nyt on aika tarttua sanoista tekoihin ja lähteä pikaisesti uudistamisen tielle, Rytky jatkaa.



TRAL on esittänyt omaa joustavaan vanhempainrahaan perustuvaa mallia, jossa perheet voisivat itse vaikuttaa vapaiden kestoon ansiosidonnaista korvaustasoa säätämällä. Molemmille vanhemmille korvamerkityn 105 arkipäivän kiintiön lisäksi perheet voisivat vapaasti jakaa korvaustasosta riippuen 98-327 arkipäivää kestävän ansiosidonnaisen vanhempainvapaajakson. Malli lisäisi perheiden valinnan vapautta ja tasa-arvoa.



- Isien kiintiön pidentäminen ja korvaustason korottaminen äidin korvaustasoa vastaavaksi johtaisi siihen, että hoitovastuu jakautuisi perheissä tasaisemmin. Uskon, että se johtaisi pidemmällä aikavälillä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, arvioi Rytky. - Kokonaan ansiosidonnaisuuteen perustuva mallimme antaa aidosti yhdenvertaisen mahdollisuuden molemmille vanhemmille osallistua lapsen hoitoon ja kasvatukseen, Rytky summaa.



Lisätiedot:



Niko Aaltonen, puheenjohtaja

p. 040 512 2836



Tiina Rytky, valtuuston puheenjohtaja

p. 040 169 6828





TRALin perhevapaamalliin voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa tral.fi/perhevapaa.



TRALin valtuuston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 22.4. Tampereella. Kokous oli kolmivuotisen valtuustokauden viimeinen ja keväällä järjestettävissä valtuustovaaleissa liitolle valitaan uudet valtuuston jäsenet. Äänestysaika valtuustovaaleissa alkaa 24.4. tral.fi/valtuustovaalit.