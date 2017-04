Teollisuuden imu heijastuu alan MPD-suurtapahtuman kasvuna

22.4.2017 12:00 | DIMECC Oy

Suomalaisen teollisuuden vetovoima on vahvistunut alkuvuonna tuntuvasti. Taloussuhdanteen käänteestä todistavat tilastot viennin elpymisestä ja tilauskirjojen kasvusta. Nyt kasvukäännettä kuvastaa teollisuutemme kärkitapahtuman ennen näkemätön suosio, kun Manufacturing Performance Days 2017 täyttää Tampere-talon toukokuun lopussa.

”Tapahtuman kasvu osoittaa valmistavan ja digitaalisen teollisuutemme valtaisaa investointihalukkuutta. Kolmipäiväiseen tapahtumaan jo ilmoittautuneiden määrä ennakoi liki tuhatta osallistujaa, kun kaksi vuotta sitten tapahtumaan osallistui 600 henkeä. Onneksemme Pohjoismaiden suurinta kongressikeskusta on laajennettu sitten viime kerran”, summaa DIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Manufacturing Performance Days 2017 -tapahtuman (MPD) järjestää DIMECC Oy, joka toimii digitalisoituvan teollisuutemme innovaatioalustana yhdistämällä suomalaisen teollisuuden, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. MPD on Suomi100-juhlavuoden suurin ja tärkein teollisuustapahtuma. MPD:n kumppanina on ennätyksellisesti lähes 70 organisaatiota.

”Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja, investointeja ja innovaatioita. Työpaikat syntyvät kilpailukyvyn kautta ja kilpailukyky kumpuaa innovaatioista. DIMECC on saavuttanut erinomaisia tuloksia innovaatioiden luomisessa ja kaupallistamisessa tiiviissä yhteistyössä kotimaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Nyt on maan hallituksen vuoro varmistaa EU:n edistyksellisimmän yritysvetoisen innovaatioalustan julkinenkin rahoitus”, teroittaa Orgalimen presidentti ja Fastemsin konsernijohtaja Tomas Hedenborg. Orgalime on Euroopan valmistavan teollisuuden kattojärjestö.

Tampereen MPD-tapahtumassa 29.–31.5.2017 julkistetaan myös teollisuuden suuren MPIDEA-kilpailun voittaja. Kilpailun tavoitteena on luoda 100 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Kilpailuun saapui tukku erinomaisia ehdotuksia käänteentekevien tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseksi. Yhteistä ideoille on, että niiden tavoitteena on luoda maahamme merkittävä määrä uutta työtä.

Kilpailuehdotuksia tarkastelee ja voittajan valitsee työministeri Jari Lindströmin johtama ansioitunut tuomaristo, joka edustaa suomalaisen teollisuuden ja talouden ehdotonta huippua. Pääpalkinto on pääsy maailman arvostetuimman konsulttitalon McKinseyn kasvukiihdyttämöön.

Tomas Hedenborg, Orgalimen presidentti ja Fastemsin konsernijohtaja, puh. 050 310 1999, tomas.hedenborg@fastems.com

Harri Kulmala, DIMECC Oy:n toimitusjohtaja, puh. 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com