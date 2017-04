Seppo Kallio Oulunsalossa: Viljelijän asemaa vahvistettava ruokaketjussa koko maapallolla – niin myös Suomessa – markkinoita etsittävä kotoa ja maailmalta

Ruoka on jokaiselle elinehto. Ruokaturva on tavoite, jonka eteen on työskenneltävä Suomessa, EU:ssa ja kaikkialla maailmassa. Oikeus ruokaan ja riittävään ravintoon on yksi kansainvälisen politiikan ydin YK:ssa sovituissa ihmisoikeuksissa. Ruoan saatavuuteen ja köyhyyden vähentämiseen on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota, sillä jatkuvat poliittiset kriisit ja ilmastonmuutos pahentavat tilannetta entisestään. Viime aikojen vaikeaan nälänhätään muun muassa Afrikan sarvessa on löydettävä tehokkaampia ratkaisuja akuutisti sekä pitkällä aikavälillä lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä, sanoo MTK:n johtaja Seppo Kallio MTK-Pohjois-Suomen kevätkokouksessa 24.4.2017 Oulunsalossa.

Maapallon peltojen kestävä hoito sekä pellon käyttö ihmisten ruokkimiseksi on oltava kansainvälisen kehityspolitiikan keskeisin tavoite.

– On valitettavaa, että viime vuosien talouden heikko kehitys ja sitä seurannut ihmisten halu etsiä parempia elinolosuhteita on johtanut monissa kehittyneissä maissa halpaan populismiin, rajojen rakentamiseen ja kansainvälisen yhteistyön heikkenemiseen. Globalisoituva maailma tarvitsisi nimenomaan lisää kansainvälistä vastuuta, uusia sopimuksia ja pelisääntöjä politiikkaan ja talouteen, toteaa Kallio.

– Suomen ja EU:n on ajettava näitä arvoja ja lähtökohtia entistä voimakkaammin. Ruoan tuotannon osalla se merkitsee oikeudenmukaista ja vahvaa kehitys-, ruoka- ja kauppapolitiikkaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää EU:lta nyt ryhtiliikettä, kun maailman epävarmuus luo uusia haasteita myös maataloustuotannon kehittämisessä. EU:n päätöksenteko ei voi olla jähmettyneenä jatkuvien kansallisten vaalien odotuksissa ja ristitulessa. Tämän hetken kriisit antavat EU:lle myös uuden mahdollisuuden osoittaa päättäväistä yhteistyökykyä, mutta samalla tarjoaa tahtotilan ratkaista myös ruokahuollon ongelmia sekä EU:ssa että globaalisesti.

– Suomen maataloussektori painii kovien kannattavuushaasteiden kanssa. Olemme konkreettisesti havainneet, että maailman kriisit vaikuttavat myös meidän ruokamarkkinoihin ja välillisesti myös suomalainen viljelijä kärsii maailmanmarkkinoiden äkkinäisistä suhdannevaihteluista. Näiden vähentämiseksi on välttämätöntä, että monen- ja kahdenvälisiä kauppaneuvotteluja viedään eteenpäin. On myös viljelijöiden kannalta tärkeää, että saataisiin aikaan kauppaa rauhoittavia ja tasapainottavia sopimuksia, joita sopimusosapuolet ovat valmiita tukemaan ja noudattamaan, korostaa Kallio.

– Suomessa on saatava pikaisesti aikaan lainsäädäntöä, joka turvaa ruokaketjun osapuolille tasavertaisen aseman markkinoilla. Vaikuttaa vahvasti siltä, että monissa muissa Euroopan maissa on sääntelyllä korjattu viljelijöiden asemaa suhteessa teollisuuteen ja kauppaan.

Kallion mukaan maataloustuotteiden vientiponnisteluja on lisättävä rohkeasti ja lähdettävä siitä, että tuotannon kasvu ja jopa nykyisen tuotannon säilyttäminen edellyttää jatkuvia vientiponnisteluja, jossa on oltava mukana yritysten, valtiovallan ja alan järjestöjen. Ruokakauppa tulee lisääntymään, mikä merkitsee tuonnin ja viennin kasvua molempiin suuntiin.

– Samaan aikaa on tehtävä työtä markkinoilla oman kansallisen brändyn vahvistamiseksi, missä onkin edistytty hyvin viime vuosina. On todella arvostettavaa, että Suomen itsenäisyyden juhlavuoden yksi keskeinen teema on ”Suomi 100 - syödään yhdessä”. Lisätietoja: Seppo Kallio, 040 751 1178

