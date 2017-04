Improvisoitu nykysirkusteos IIRIS Hämeenlinnan Verkatehtaalla 5. ja 6.5.

26.4.2017 12:27 | Arts Management Helsinki Oy

IIRIS on nykysirkusteos, jossa näyttämölle nousee jopa 17 sirkustaiteilijaa.

IIRIS pohjautuu T.S. Eliotin runoon The Hollow Men ja tulkitsee sitä. Esiintyjät katsovat ja ovat näkemättä, ripustautuvat toisiinsa ja kavahtavat kosketusta. He kulkevat kaktusmaassa, ovat matkalla kuolemaan. He kaipaavat elämättömään elämään ja etsivät pakoreittiä väistämättömän edessä. Katsoen katoavia tähdenlentoja, he toivovat pelastusta, joka on heidän edessään. Runon mukaisesti esitys jakautuu viiteen osaan. Jokaisella osalla on oma sirkuslajinsa ja näyttämöllä nähdään vertikaaliköysiä, nuorallatanssia, rengastrapetseja, käsilläseisontaa sekä rhönrad-rengas.





”Teoksen harjoitus- ja esitysmetodi, improvisaatio, ravistelee nykysirkuksen tekemisen tapaa. Se on jo nyt haastanut meidät ajattelemaan esityksen tekemistä ja olomuotoa sekä tuonut työskentelyymme uusia arvoja. Tällä hetkellä jalustalla on liikkeen ja tulkinnan moninaisuus, kokemukseen luottaminen, yhteistyö hetkessä, heittäytyminen ja ehdottaminen ilman valmiita vastauksia. Esitys on aina ainutkertainen ja kertaluontoisesti valmis esityksen loputtua.” Teoksen ohjaaja Reija Tapaninen kuvailee.

Ohjauksesta vastaa Reija Tapainen ja visuaalisesta- ja pukusuunnittelusta Annika Saloranta, äänisuunnittelun tekee Joonas Pehrsson, sekä valosuunnittelun Anniina Veijalainen.

Esiintyjät: Netta Lepistö, Salla Hakanpää, Marjukka Erälinna, Susanna Keski-Kohtamäki, Petra Lesonen, Elina Sirkiä, Saana Peura, Mia Silvennoinen, Satu Hakamäki, Sanni Sarlin-Takayama, Heidi Miikki, Lida Kuusisto, Vilja Parkkinen, Sara Nurminen, Sanna Leinonen, Helmi Lähteenmäki ja Vesa Purokuru.