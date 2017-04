Taiteilijatapaaminen: Kimmo Pyykkö to 27.4. klo 17 alkaen

24.4.2017 14:06 | Kangasala-Talo Oy

Kimmo Pyykkö -taidemuseon kevään ja kesän Ilmassa itekkin -näyttely on kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön ja taiteilija Anssi Kasitonnin yhteisnäyttely. Tämän kertaisessa taiteilijatapaamisessa Kimmo Pyykkö kertoo taiteen tekemisen lähtökohdistaan.

Kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö ampaisi suomalaisen kuvanveistäjien kärkinimien joukkoon heti valmistuttuaan silloisesta Taideteollisesta oppilaitoksesta vuonna 1968. Pyykkö itse on sanonut, että taide oli hänelle ”elämänkohtalo, ei ammatti”. Viiden vuosikymmenen ajan Pyykkö on pohtinut taiteensa kautta teemoja kuten yhteiskunnallinen vaikuttaminen, vallankäyttö, ihmisyys, elämän kulminaatiopisteet ja ajan kulku. Pyykön tuotannossa erottuvat eri materiaalien käyttöön sidotut selkeät kaudet. Pyykkö aloitti rautaromusta valmistetuilla veistoksilla. Tätä seurasivat valurauta, lentokonemateriaali, valettu alumiini, puut kuten bongossi ja tervaleppä sekä pronssi. Näistä pronssi on ollut taiteilijan materiaalina alusta alkaen ja läpi vuosikymmenten.

Kimmo Pyykkö kertoo taiteilijatapaamisessa taiteen tekemisen lähtökohdistaan: miten teokset syntyvät, mistä hän ammentaa aiheet teoksiinsa ja miten tekeminen on muuttunut viiden vuosikymmenen aikana. Haastattelussa pureudutaan Pyykön lentokonealumiinikauden teoksiinsa ja tekniikkaan. Tilaisuus alkaa to 27.4. klo 17, jolloin museovieraat voivat tutustua Ilmassa itekkin -näyttelyyn. Klo 17.30 alkaa taiteilijahaastattelu, jota voi seurata suorana lähetyksenä verkossa. Haastattelu ja suora lähetys loppuu klo 18.30 mennessä, jonka jälkeen on aikaa vapaalle keskustelulle.

Taiteilijatapaamista voi seurata suorana lähetyksenä verkossa

Taiteilijatapaaminen lähetetään myös suorana lähetyksenä verkossa. Linkki lähetyksen katseluun löytyy osoitteesta www.kangasala-talo.fi to 27.4. klo 17.30 alkaen. Suoran lähetyksen mahdollista Kulttuuria lähelle -hanke. Tilaisuuden teknisestä tuotannosta vastaa Kulttuuriosuuskunta Terä.

Ilmassa itekkin - Kimmo Pyykkö & Anssi Kasitonni 25.3.-27.8.2017

Taiteilijatapaaminen liittyy Kimmo Pyykön ja Anssi Kasitonnin yhteisnäyttelyyn Ilmassa itekkin, joka on esillä 27.8.2017 asti Kimmo Pyykkkö –taidemuseon kahdessa kerroksessa. Kimmo Pyyköltä näyttelyssä nähdään teoksia hänen ns. lentokonealumiinikaudeltaan eli vuosien 1969 - 74 väliseltä ajalta. Anssi Kasitonnilta esillä on veistoksia, videoteoksia ja lentikulaari printtejä vuosilta 2009 - 2017.

Kimmo Pyykkö -taidemuseo avattiin Kangasalla vuonna 2015. Museon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on esillä teemanäyttelyitä Kimmo Pyykön laajasta tuotannosta ja muita vaihtuvia näyttelyitä. Museon kolmas kerros on läpileikkaus Pyykön urasta ja elämästä osana suomalaista kulttuurielämää.