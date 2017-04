Potilasturvallisuustyö näkyy parempana puuttumisena vaaratilanteisiin

24.4.2017 16:26 | HUS-kuntayhtymä

HUS:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.4.2017 vuoden 2016 potilasturvallisuusraportin, vuosien 2017-18 potilasturvallisuussuunnitelman ja hankesuunnitelman Lastenklinikan peruskorjauksesta aikuiskirurgian käyttöön.

HUS:ssa on laadittu vuosittaiset potilasturvallisuussuunnitelmat ja -raportit vuodesta 2011 lähtien. Potilasturvallisuuden kehittäminen HUS:ssa perustuu laaja-alaiseen potilasturvallisuustiedon tuottamiseen, analysointiin ja tiedon avoimeen raportointiin. Konkreettiset kehittämistoimenpiteet näkyvät aktiivisuuden lisääntymisenä useilla mittareilla.



- Vuonna 2016 korvattujen potilasvahinkojen määrä oli 272. Määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Korvattujen potilasvahinkojen määrä on HUS:ssa viime vuosina pysynyt ennallaan tai hieman vähentynyt huolimatta siitä, että potilaiden määrä on lisääntynyt vuosittain noin 5 prosenttia. Valtakunnallisesti vertailtuna HUS:n luvut ovat pienimmät alueen asukasmäärään nähden, kertoi hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen.



Vuonna 2016 on edistetty mm. sairaanhoitopiirin laite- ja lääkehoidon turvallisuutta, kehitetty toimintamallia estettävissä olevien sairaalakuolemien selvittämiseksi ja parannettu mm. henkilöstön käsihygieniaa. Käsihuuhdekulutuksen kasvusuunta on myönteinen, vaikkakaan ei vielä riittävällä tasolla. Henkilöstön influenssarokotekattavuudessa saavutettiin yli 90 prosentin taso.



Vapaaehtoisen vaaratapahtumailmoittamisen aktiivisuus parani edelleen, ja vuonna 2016 HUS:ssa ilmoitettiin lähes 20 000 läheltä piti- ja haittatapahtumaa. Kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 25 %. Vakavien vaaratapahtumien käsittely juuri-syy -analyysillä on tuottanut monia potilasturvallisuutta parantavia kehittämistoimia. Lääkityspoikkeamat ovat yleisimpiä vaaratilanteita, mutta niiden suhteellinen osuus on edelleen vähentynyt järjestelmällisen potilasturvallisuustyön tuloksena.



Laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö ja vaaratilanteiden ehkäisy ovat oleellinen osa sairaalan potilasturvallisuutta. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain mukaiset vaara-tapahtumat ilmoitetaan HUS-Riskit-ohjelman kautta ja HUS:n vastuuhenkilö lähettää ne edelleen Valviralle. Ilmoitusten määrät ovat jatkuvasti lisääntyneet. Vuonna 2016 ilmoituksia tehtiin 349 kpl. Merkittävä osa tapahtumista oli ”läheltä piti”-tilanteita. Ilmoitusten määrän odotetaan edelleen nousevan ilmoittamisvelvollisuudesta tiedottamisen ja ilmoittamismenettelyn helpottamisen myötä.



Vuosien 2017-18 potilasturvallisuussuunnitelmassa jatketaan potilasturvallisuuden edistämistä konkreettisilla toimenpiteillä. Osa kehittämistoimenpiteistä on aiempien toimenpiteiden jatkumoa. Uusia kehittämistoimenpiteitä ovat mm. johtajien ja esimiesten potilasturvallisuuskävelyn pilotointi, lääkitysturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta ja lääkitysturvallisuuden auditointien aloitus, nestevuorokausi-käsitteen vakiointi, kuvantamiseen liittyvien lähetevirheiden vähentäminen sekä Apotin käyttöönottoprojektin potilasturvallisuudelle aiheuttamien riskien selvittäminen ja niihin varautumisen suunnittelu.



Lastenklinikka aikuiskirurgian käyttöön



Uuden lastensairaalan valmistuttua Lastenklinikka vapautuu vuoden 2018 lopussa lasten erikoissairaanhoidon käytöstä. Lastenklinikka on suojeltu rakennus, joten sitä ei voida purkaa. Rakennus halutaan jatkossakin pitää sairaalakäytössä sen keskeisen sijainnin vuoksi siitä huolimatta, että se on huonokuntoinen ja vaatii täysimittaisen ja kalliin peruskorjauksen.



Noin puolet Lastenklinikasta tullaan peruskorjaamaan aikuiskirurgian käyttöön. Lastenklinikkaan suunnitellut toiminnot tulevat Töölön sairaalasta (plastiikkakirurginen toiminta ja huuli-suulakihalkiokeskuksen polikliininen toiminta), Jorvin sairaalasta (osa plastiikkakirurgiasta), Kirurgisesta sairaalasta (rintarauhaskirurgia, verisuonikirurgian elektiivinen pintalaskimotoiminta sekä hammashoito ja ortodontia) ja Meilahden tornisairaalasta (osa Kliinisen fysiologian yksikön toiminnasta).



Lastenklinikalle tulee 10 leikkausosastoa, 2 vuodeosastoa, joissa on 50 sairaansijaa sekä runsaasti polikliinisia, päiväkirurgisia, leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintoja. Sairaalaan ei tule teho-osastoa; vaikeimpien potilastapausten hoito tapahtuu mm. Siltasairaalassa.



Peruskorjattava alue on noin puolet Lastenklinikan rakennuksesta ja kustannusarvio on 44 miljoonaa euroa. Rakentaminen alkaa vuoden 2018 lopulla ja valmistuu vuoden 2020 lopussa. Tilat otetaan käyttöön vuoden 2021 alkupuolella. Loput Lastenklinikasta, uuden lastensairaalan puoleinen osa, peruskorjataan myöhemmin lasten toimintojen käyttöön.



Johanna Mattson HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtajaksi



Hallitus valitsi 1.5.2017 alkaen HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtajan virkaan dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Johanna Mattsonin.

Kokouksen pöytäkirja