Halti ja OK Trian kohti Huippuliigaa

25.4.2017 09:21 | Halti Oy

Halti on OK Trianin 6.5.2017 Sipoossa järjestämän Huippuliigan osakilpailun pääyhteistyökumppani. Huippuliiga on kotimainen huippusuunnistajien eliittikilpailu, joka juostaan kaudella 2017 neljän osakilpailun sarjana. Sarjan kaikki osakilpailut televisioidaan Ylen kanavilla.

Haltin yhteistyökumppani, OK Trian (Orienteringsklubben Trian rf), on vuonna 2014 perustettu Itäuusmaalainen suunnistuksen erikoisseura, jonka toimintaan kuuluvat niin kesä-, pyörä-, hiihto kuin tarkkuussuunnistuskin.

Seuran tavoitteena on tarjota laadukasta harrastus-, harjoitus- ja kilpailutoimintaa kaikenikäisille kiinnostuksen ja taidon mukaan. OK Trianin painopisteenä ovat juniori- sekä huippusuunnistus.

Jäseniä seuralla on noin 680, joista junioreita noin 250 ja aktiivisia kilpailijoita noin 300. Toiminta kattaa koko Itä-Uudenmaan - Porvoo, Sipoo, Loviisa ja Lapinjärvi. OK Trianin taustalla ovat perinteiset ja menestyneet seurat Akilles OK, IF Sibbo-Vargarna ja OK Orient. Seuran tapahtumat kuten suunnistuskoulut, kuntosuunnistukset ja kilpailut liikuttavat vuosittain tuhansia ihmisiä. Suomen Suunnistusliitto valitsi OK Trianin Vuoden Suunnistusseuraksi 2016.

Viime vuosien aikana seura on menestynyt erinomaisesti myös kilpailullisesti. Suunnistajat ovat edustaneet ja edustavat Suomea niin aikuisten kuin nuortenkin maajoukkueissa. Vuonna 2016 seura saavutti mm. 4 MM-mitalia, sekä 13 SM-mitalia tai 36 SM-pistesijaa eri ikäluokissa. ”Haluamme olla mukana tukemassa toimintaa joka vahvasti tukee ja kannustaa kaiken ikäisiä, etenkin lapsia ja nuoria liikkumaan luonnossa. Yhteistyö tukee Haltin vahvaa panostamista Multisport ja Outdoor kategorioihin. Huippuliigan tv-näkyvyys on myös hieno lisä yhteistyölle. Olemme toimineet OK Trianin kanssa jo usean vuoden ajan ja näemme yhteistyön tärkeänä myös tulevaisuudessa” kertoo Haltin toimitusjohtaja Sami Kiiski.

”Suunnistusta ja Haltia yhdistää luonnon kunnioitus ja sekä vaatimus varusteista, joilla on mukava liikkua metsässä säässä kuin säässä. Olen todella iloinen, että pitkäaikainen yhteistyömme Haltin kanssa laajentuu nyt myös suunnistuksen ehdottomaan kärkituotteeseen, Huippuliigaan” toteaa OK Trianin puheenjohtaja Jari Johansson.