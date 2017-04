TIEDOTE: Storytel ja CrimeTime julkaisevat yhteistyössä Marko Kilven uuden Undertaker-rikosromaanin

25.4.2017 11:11 | Storytel Oy

Marko Kilven uusi rikosromaani Undertaker - kuolemantuomio ilmestyy keskiviikkona 26. huhtikuuta. Romaani julkaistaan samanaikaisesti CrimeTimen kustantamana kirjana sekä Pirkka-Pekka Peteliuksen lukemana 10-osaisena Storytel Original -äänikirjasarjana.

Jarmo Kivi on vastuuntuntoinen perheenpää ja ammattitaitoinen, tahdikas hautausurakoitsija. Miellyttävä ja tyynen rauhallinen pinta peittää kuitenkin alleen myös toisen puolen. Kivi on kansainvälisen tason ammattirikollinen, joka pyörittää erityislaatuista rikollista toimintaansa hautaustoimiston hämärässä.

- Hautausurakoitsija Jarmo Kivi syntyi ajatuksesta luoda hahmo, jonka kautta on mahdollista ravistella rikoskirjallisuuden perinteitä ja perusrakenteita. Undertakerissa oikean ja väärän rajaa ja sen jatkuvaa liikkumista tarkastellaan vahvasti rikollisen näkökulmasta. Nyt julkaistava romaani aloittaa sarjan, joka tulee sisältämään useita kirjoja, Marko Kilpi kertoo.

Undertaker on ensimmäinen kotimainen sarjamuotoon kirjoitettu Storytel Original -äänikirjatuotanto, joka on toteutettu yhteistyössä samaan aikaan ilmestyvän kirjan kustantajan CrimeTimen kanssa. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi julkaistaan tunnin mittaisissa jaksoissa, legendaarisen Pirkka-Pekka Peteliuksen lukemana.

- Kiven tarina sopii loistavasti uudentyyppiseksi televisiosarjamaiseksi äänikirjaksi, jonka lukija voi joko ahmia kerralla tai lyhyemmissä jaksoissa. Se on nopeatempoinen, koukuttava ja äärimmäisen jännittävä, kertoo Storytelin Suomen maajohtaja Mari Wärri.

-On mielenkiintoista nähdä, miten uusi äänikirjasarja otetaan vastaan. Television kuluttajatottumusten muutos on ollut Netflixin kaltaisten suoratoistopalvelujen myötä nähtävissä jo pitkään, ja uskon, että myös äänikirjat tulevat muuttamaan suhtautumistamme kirjallisuuteen. Moni, joka ei ole tottunut lukemaan, saattaa nyt löytää tarinat uudella tavalla, Kilpi pohtii.

Marko Kilpi (s. 1969) on kuopiolainen vanhempi konstaapeli. Aikaisemmin elokuva-alalla työskennellyt kirjailija on huomioitu usealla arvostetulla kirjallisuuspalkinnolla ja palkintoehdokkuudella. Kilven esikoisromaani Jäätyneitä ruusuja (Nemo 2007) palkittiin Vuoden Johtolanka -palkinnolla. Seuraava romaani Kadotetut (Gummerus 2009) oli ehdolla muun muassa Finlandia-palkinnon saajaksi. Elävien kirjoihin (Gummerus 2011) voitti vuoden 2012 Savonia-palkinnon. Kirjan pohjalta tehtiin myös Aku Louhiniemen ohjaama elokuva 8-pallo. Kilveltä on julkaistu myös romaani Kuolematon (Gummerus 2013), sekä lastenromaani Konstaapeli Kontio ja näkymätön vaara (Gummerus 2010).

Marko Kilpi:

Undertaker - kuolemantuomio

336 sivua, ISBN 9789522893253

Äänikirjasarja kuunneltavissa Storytel-lukuaikapalvelussa

Ilmestymispäivä 26.4.2017