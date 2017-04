Täydellinen performanssi: 1600-luvun pariisilaista naisideaalia rakentamassa

43 miljoonaa euroa tieteen hyväksi 24.4.2017 08:00

Helsingin yliopiston varainhankintakampanja on onnistunut hyvin. Lahjoitusten yhteissumma on nyt 43 miljoonaa euroa ja lahjoittajia on yli tuhat. Uusimman suurlahjoituksen, miljoona euroa, yliopisto sai OP Ryhmältä. Maanantaina 24.4.2017 vietetään Lahjoita tänään -päivää.