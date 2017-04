Mahdottoman Magia kesä Linnanmäellä

25.4.2017 13:02 | Lasten Päivän Säätiö/Linnanmäki

Linnanmäen kesäkauden makeansuolaiset, vauhdikkaat ja nauruhermoja kutkuttelevat uudistukset täydentävät huvipuiston jo entisestään monipuolista tarjontaa. Suositut teemaviikot Kevätkarnevaali, iik!week ja Valokarnevaali tarjoavat kävijöille vuoroillaan kukkaloistoa, kauhunkiljahduksia sekä valotunnelmointia.

Linnanmäen Huvipuisto tarjoaa tänäkin vuonna kävijöilleen odotetusti lukuisia uudistuksia. Vauhdikas uutuuslaite Magia pyörittää kävijöitä vinhaa vauhtia myötä- ja vastapäivään, laitteeseen mahtuu kerrallaan 20 hurjapäätä. Laite on suunnattu hieman isommille hurjastelijoille, sillä kyytiin päästäkseen pitää olla vähintään 140 cm pitkä. Pienemmille huvittelijoille sopii Cineman 4D-elokuvauutuus, nauruhermoja kutkuttava Ice Age – ihan pähkinöissä 4D.

- Monipuolisten laitteiden lisäksi puistoamme on jälleen tälle kaudelle tehty viihtyisämmäksi paikaksi myös niille, jotka haluavat nauttia puiston tunnelmasta laitehuvittelun sijaan. Pääsisäänkäyntimme uudistaminen on jatkunut ravintolamaailmaan asti. Peacock-teatterin seinää koristaa kuvataiteilija Jukka Hakasen maalaama upea muraalimaalaus. Myös eteläinen sisäänkäyntimme on kokenut valtavan muodonmuutoksen. Eteläportin ympäristö on verhoutunut värikkääseen sirkusteemaan, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin vinkkaa.

Herkuttelijoiden taivas

Monet kesän uudistuksista ilahduttavat erityisesti herkkusuita. Linnanmäen poksahtelevimmassa innovaatiossa Popparitehtaassa popataan huvipuiston ikiomat makeat ja suolaiset poppariherkut, jotka maustetaan jännittävillä erikoismausteilla. Klassinen Lintsiburger on kokenut muodonmuutoksen moderniksi hampurilaiskeitaaksi ja uudella Namix-Onnenpyörällä kävijä pääsee testaamaan hannuhanhimaista onneaan, palkintona pelipisteellä on toinen toistaan makeammat namipalkinnot. Viime kesänä avatun Flores FreshMex -ravintolan herkulliset burritot ja salaatit ovat puolestaan saaneet erilaisen twistin suositusta härkäpavusta.

- Ruokatrendit näkyvät myös huvipuistossa, ja tänä kesänä vegaanisia vaihtoehtoja on entistä enemmän tarjolla. Herkullinen härkis ja avokado-hotdog lienevät suosituimpien uusien huvipuistoherkkujen listalla, Pia Adlivankin jatkaa.

Teemaviikot jatkavat

Heti huvipuistokauden alettua kukkiva Kevätkarnevaali valtaa Linnanmäen Huvipuiston. Kahden viikon aikana perhekävijöitä hemmotellaan monipuolisella ohjelmalla ja värikkäällä kukkateemalla. Syyskuussa toista kertaa vietettävä iik!week tuo selkäpiitä karmivia kokemuksia huvipuistoon ja luvassa on entistä hyytävämpiä kauhukohteita. Kauden päättää lokakuussa tunnelmallinen Valokarnevaali, joka on jo vakiinnuttanut paikkansa lokakuun suosikkimenojen joukossa. Teemaviikkojen ohella koko huvipuiston kesä on täynnä maksutonta ohjelmaa.