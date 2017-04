Setlementit yhteiskunnallisten ongelmien ratkojina - kevään Setlementtipäivillä puhutaan kansalaisten osallisuudesta

25.4.2017 13:49 | Suomen Setlementtiliitto ry

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen, vastakkainasettelu ja suuret rakenteelliset uudistukset vaikuttavat suomalaisten elämään monin eri tavoin. Miten järjestöt ja erityisesti setlementit voivat vastata näihin haasteisiin? Tähän pureudutaan kevään Setlementtipäivillä Jyväskylässä 27.-28.4.

Setlementtipäivät on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen noin 100 setlementtiläistä ympäri Suomen. Tänä keväänä keskustelemme siitä, miten setlementtityöllä voidaan vahvistaa kansalaisten osallisuutta muutosprosessien keskellä. Mitä suuria muutostrendejä on tulevaisuudessa nähtävissä? Miten yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata kansalaistoiminnan keinoin niin Suomessa kuin kansainvälisesti? Millainen muutosvoima setlementtiliikkeellä tässä maailman ajassa on?



Teemaa avaavat mm. Arto Sivonen mainostoimisto Måndagista, Pentti Lemmetyinen Setlementtiliitosta sekä Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta. Lisäksi Setlementtipäivillä keskustellaan mm. monikulttuurisuudesta työssä, digitaalisesta pelaamisesta nuorisotyössä sekä ikääntyvien alkoholinkäytöstä.

Päivillä keskustellaan myös kansainvälisestä setlementtityöstä. Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen on valittu kansainvälisen setlementtiliiton puheenjohtajaksi, ja ensi vuonna kansainvälinen setlementtikonferenssi järjestetään Helsingissä. Ensi vuosi on suomalaisen setlementtityön kannalta merkittävä muutenkin, sillä silloin järjestö juhlii 100-vuotista taivaltaan.

Setlementtipäivät järjestetään tänä keväänä Jyvälän Setlementissä. Jyvälä ylläpitää kansalaisopistoa, koululaisten iltapäivätoimintaa, nuorisotoimintaa, kansalaistoimintaa ja hanketoimintaa. Jyvälä kouluttaa, kasvattaa sekä järjestää toimintaa ja tapahtumia kaiken ikäisille ihmisille Jyväskylän seudulla.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Jaana Kymäläinen

Viestintäjohtaja

Suomen Setlementtiliitto

p. 050 577 2262

jaana.kymalainen@setlementti.fi