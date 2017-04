Dachserista irlantilaisen yhteistyökumppaninsa Johnston Logisticsin enemmistöosakas

25.4.2017 14:49 | DACHSER SE

Kempten, 25.4.2017. Dachser on nyt irlantilaisen yhteistyökumppaninsa Johnston Logistics Ltd:n enemmistöosakas. Tämä mahdollistaa Dachserin logistiikkaverkoston laajentumisen ja vahvistumisen Luoteis-Euroopassa.

“Asiakkaamme Irlannissa hyötyvät yhtenäisistä palveluista, laatustandardeista, kiinteistä kuljetusajoista ja Dachserin koko Euroopan kattavasta tiiviistä toimipisteverkostosta,” sanoo Dachserin Michael Schilling, COO Road Logistics.

”Johnston Logistics on vakavarainen perheyritys, jonka kanssa olemme tehneet luotettavaa yhteistyötä jo pitkään, ja näemme tämän investoinnin erinomaisena mahdollisuutena entisestään tehostaa tärkeää Euroopan verkostoamme.”

Albert Johnston jatkaa osakkaana ja Dachserin uuden tytäryhtiön toimitusjohtajana Irlannissa.

”Irlannin suunnaton talouskasvu tekee siitä logistisen avainalueen. Tämä yritysosto antaa meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme koko valikoiman korkealaatuisia palveluja, joista Dachser tunnetaan,” sanoo Wolfgang Reinel, Dachserin Pohjois- ja Keski-Euroopan maantiekuljetusten toimitusjohtaja.

Aloitettuaan yhteistyön Dachserin kanssa vuonna 2007 perheomisteinen Johnston Logistics on saanut avatuksi kansainvälisiä markkinoita hyödyntämällä päivittäisiä lähtöjä Dachserin Euroopan maantiekuljetusverkostoon. Dachser organisoi Irlannin lähetyksiä toimipisteissään Saksan Kölnissä ja Alankomaiden Zevenaarissa. Myös Irlannin ja Iso-Britannian välillä on päivittäisiä yhteyksiä.

Veljekset Albert ja Ivan Johnston perustivat Johnston Logisticsin vuonna 1979. Siitä on tullut yksi Irlannin tärkeimmistä logistiikkayrityksistä. Yritys keskittyy Irlannin markkinoihin, mutta palvelee myös Iso-Britanniaa. Johnston Logisticsilla on Irlannissa kolme toimipistettä: Rathcoole lähellä Dublinia, Cork ja Limerick. Yritys on edustettuna myös Englannissa, kiitos kumppanin, jolla on kolme toimipistettä vaarallisten kemikaalien käsittelyä varten. Yrityksellä on 150 työntekijää, varasto-, operatiivista sekä toimistotilaa yhteensä lähes 40 000 m2 (430 000 ft2). Perinteisten kappaletavarakuljetuspalveluiden lisäksi Johnston Logistics on erikoistunut vaarallisten aineiden kuljetuksiin sekä seuraavien teollisuusalojen varastointipalveluihin: kemikaalit, lääkkeet, laitteistot, muoviteollisuus ja pakkaaminen. Vuonna 2016 Johnston Logisticsin liikevaihto oli 24 miljoonaa euroa.