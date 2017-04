Mamma Mia! -musikaali Messukeskukseen keväällä 2018

25.4.2017 16:23 | Messukeskus

Hittimusikaali nähdään nyt ensimmäistä kertaa suomenkielisenä versiona. Koelaulut alkavat keväällä 2017 ja ensi-ilta on 4.5.2018 uudessa Messukeskus Amfi -teatterissa Helsingissä.

Musikaalin käsikirjoitus ja kaikki laulut on käännetty suomeksi ja esiintyjät valitaan koe-esiintymisen kautta. Esiintyjiksi haetaan Suomen parhaita näyttelijöitä, laulajia ja tanssijoita. Koe-esiintymiset järjestetään 22.5.– 2.6.2017 Wanhassa Satamassa Helsingissä. Koe-esiintymisiin voi ilmoittautua osoitteessa www.mamma-mia.fi 15. toukokuuta 2017 saakka.

MAMMA MIA! -musikaalin ensi-illassa avataan upouusi Messukeskus Amfi -teatteri, jossa tulevina vuosina esitetään maailmankuuluja kansainvälisiä musikaaleja suomalaiselle yleisölle. Tuotantoa esitetään rajoitetun ajan keväällä 2018.

– Olemme innoissamme, että MAMMA MIA! tuotetaan nyt ensimmäisen kerran suomeksi. Musikaalin sydäntä lämmittävä ja täydellisen hyvänolon tarina on koko perheen ilonaihe, ja emme malta odottaa, että saamme jakaa MAMMA MIA! -musikaalin ja ABBAn vastustamattomat laulut yleisön kanssa suomen kielellä tällä kertaa, toteaa Judy Craymer, MAMMA MIA! -musikaalin kansainvälinen tuottaja.

MAMMA MIA! musikaali-ilmiönä

Yli 60 miljoonaa katsojaa ympäri maailmaa on rakastunut MAMMA MIA! -musikaalin henkilöhahmoihin, tarinaan ja musiikkiin. Musikaali sai maailmanensi-iltansa Lontoossa huhtikuussa 1999 ja sen jälkeen esitys on niittänyt mainetta kaikkialla maailmassa. MAMMA MIA! -musikaalia esitetään edelleen täysille saleille niin West Endissä kuin Broadwayllakin. Musikaalia on esitetty yli 440 kaupungissa ympäri maailmaa. MAMMA MIA! esitettiin Suomessa 2014 ruotsiksi Svenska Teaternissa ja nyt on vuorossa suomenkielisen suurtuotanto. Lontoosta tuleva taiteellinen ryhmä tulee siis nyt takaisin Helsinkiin luodakseen uuden kansainvälisen huipputuotannon.

– On kunnia saada tuottaa maailmankuulu musikaali MAMMA MIA! nyt suomeksi. Kieli tekee kokemuksesta täydellisen ja odotamme innolla, miten suomalainen yleisö vastaanottaa suomenkielisen MAMMA MIA! -musikaalin, toteavat suomenkielisen MAMMA MIA! -musikaalin tuottajat Bengt Bauler ja Per C. Hansson PER C:stä ja Johan Storgård ACE-Productionista.

Näyttämönä upouusi Messukeskus Amfi -teatteri

– Messukeskus Amfi -teatteri debytoi Suomen suurimpana musikaaliteatterina. Tarjoamme upealle musikaalille sen ansaitsemat musiikkiteatteripuitteet hienoine pito- ja oheispalveluineen, kertoo Messukeskuksen kehityspäällikkö Jussi Kivikari.

Lisätiedot:

ACE-Production, Johan Storgård, toimitusjohtaja, 050 517 3224, johan.storgard@ace-production.com

Messukeskus, Maria Mroue, markkinointi- ja viestintäjohtaja, 050 393 4974, maria.mroue@messukeskus.com

MAMMA MIA! -tarina

Catherine Johnsonin käsikirjoittaman iloisen ja hauskan tarinan tapahtumapaikka on pieni kreikkalainen saari. 40-vuotiaan yksinhuoltajan, Donnan, tytär Sophia on menossa naimisiin, mutta Sophia ei tiedä kuka hänen isänsä on. Luettuaan salaa äitinsä päiväkirjaa hän tajuaa, että isäehdokkaita on peräti kolme. Yksi miehistä on siis hänen isänsä, mutta kuka? Saadakseen tietää, kuka hänen isänsä on, Sophia kutsuu salaa kaikki kolme miestä häihinsä.

Liput vapautuvat myyntiin 5. syyskuuta 2017.

MAMMA MIA! -musikaalin suomenkielinen tuotanto

Esityspaikka: Messukeskus Amfi -teatteri, Helsinki

Ensi-ilta: 4. toukokuuta 2018

Taiteellinen ryhmä

Sävellys ja sanoitukset: Benny Andersson ja Björn Ulvaeus

Käsikirjoitus: Catherine Johnson

Tuotantosuunnittelu: Mark Thompson

Valosuunnittelu: Howard Harrison

Äänisuunnittelu: Andrew Bruce ja Bobby Aitken

Musiikin johto, lisäykset ja sovitukset: Martin Koch

Koreografi: Anthony Van Laast

Ohjaaja: Phyllida Lloyd



PER-C ja ACE-Production esittävät Messukeskuksen kanssa Judy Craymerin, Richard Eastin, Björn Ulvaeuksen ja Littlestarin yhteistyössä Universalin kanssa solmitun sopimuksen mukaan Benny Anderssonin ja Björn Ulvaeusin MAMMA MIA! -hittimusikaalin, jonka laulut on kirjoittanut ABBA.