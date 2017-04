IBM ja ABB tuovat Watsonin kognitiiviset kyvykkyydet tehdassaleihin

26.4.2017 09:00 | IBM Suomi

IBM ja ABB aloittavat strategisen yhteistyön kognitiivisten teollisuusratkaisuiden kehittämiseksi. Lisäksi IBM esitteli Watsonin kognitiivisiin kyvykkyyksiin perustuvan Cognitive Visual Inspection -ratkaisun, jonka avulla laaduntarkkailua saadaan tehostettua.

HANNOVER, SAKSA – 26.4.2017: Hannoverissa meneillään olevilla teollisuuden teknologiamessuilla IBM ja ABB ilmoittivat aloittavansa strategisen yhteistyön kognitiivisten teollisuusratkaisuiden kehittämiseksi. Ne tuovat reaaliaikaisen tiedon tuotantolaitoksiin ja älyverkkoihin. Lisäksi IBM esitteli messuilla Watsonin kognitiivisiin kyvykkyyksiin perustuvan Cognitive Visual Inspection -ratkaisun, jonka avulla teollisuuden tuotannossa tapahtuvia virheitä saadaan karsittua ja laadun tarkastuksiin kuluvaa aikaa lyhennettyä tuntuvasti.



IBM ja ABB ilmoittivat strategisesta yhteistyöstä, joka yhdistää ABB:n teollisuuden digitaalisen tarjonnan, ABB Abilityn, ja IBM Watson Internet of Things -kyvykkyydet. ABB:n ja IBM:n yhteistyössä kehittämät ratkaisut tulevat auttamaan yrityksiä löytämään uusia tapoja ratkaista haasteensa, joita ovat laadunvalvonnan tehostaminen, tuotantokatkosten lyhentäminen, prosessien nopeuttaminen ja tuoton parantaminen. Kehitettävät ratkaisut eivät tule olemaan vain verkkoon liitettyjä järjestelmiä, jotka keräävät dataa. Ne ovat kognitiivisia teollisuusjärjestelmiä, jotka hyödyntävät dataa tunnistaakseen ja ymmärtääkseen tehottomia prosesseja, jotta työntekijät voisivat vähentää tarpeettomia työvaiheita.



ABB ja IBM tulevat esimerkiksi hyödyntämään Watsonin kognitiivisia kyvykkyyksiä vikojen havaitsemiseen reaaliaikaisista tuotantokuvista, joita otetaan ABB:n järjestelmällä ja sitten analysoidaan hyödyntäen IBM Watson IoT for Manufacturing -ratkaisuja. Aiemmin nämä tarkastukset tehtiin manuaalisesti, joten prosessi oli usein hidas ja virheille altis. Hyödyntämällä IBM:n ratkaisuiden tuottamaa tietoa yhdistettynä ABB:n teollisuusautomaatioteknologiaan yritykset voivat kasvattaa kappalemääriä tuotantolinjoillaan ja samalla parantaa tarkkuutta sekä tasalaatuisuutta.



ABB ja IBM tulevat myös hyödyntämään Watsonin kyvykkyyksiä ennustettaessa sähköntuotantoa ja -kysyntää perustuen historia- ja säädataan. Näin energialaitokset voivat optimoida älyverkkojen toimintaa ja ylläpitoa, kun tasapainon ylläpitäminen perinteisten ja uusiutuvien energialähteiden välillä on entistä monimutkaisempaa.



ABB-yhteistyön lisäksi IBM esitteli Hannoverissa Watsonin kognitiivisiin kyvykkyyksiin perustuvan Cognitive Visual Inspection -ratkaisun.



Business Insiderin tekemien tutkimusten mukaan teollisen internetin kyvykkyyksiä hyödyntävien laitteiden määrään odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä ja valmistajien odotetaan tuolloin kuluttavan laitehankintoihin 267 miljardia dollaria. Laitteiden valmistaminen ja jokainen tuotantovaihe edellyttääkin erityistä tarkkuutta ja myös laadun pitää säilyä. Yli puolet laadun tarkkailusta vaatii visuaalisen varmistuksen, jotta kaikki on juuri niin kuin pitääkin. Tämä on aikaa vievää. Tehtävän automatisoinnista tekee haastavaa tuotantomäärät, tuotteiden kirjo ja virheiden monimuotoisuus.



Cognitive Visual Inspection auttaa tarkastajia nopeuttamaan prosessia jopa 80 prosenttia. Ratkaisu perustuu UHD-kameraan ja Watsonin kognitiivisiin kyvykkyyksiin. Kamera ottaa kuvan tuotantolinjalla olevista tuotteista, jonka jälkeen järjestelmä analysoi kuvasta mahdolliset virheet tarkastajan ohjauksessa. Järjestelmä myös oppii jokaisesta analysoidusta kuvasta ja ohjaajansa osoittamasta virheestä. Cognitive Visual Inspection auttaa lisäksi vähentämään tuotannossa tapahtuvia virheitä 7-10 prosenttia.





