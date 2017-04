Kiuruvedelle yli 74 000 euroa Veikkauksen Tuplapotista

26.4.2017 14:35 | Veikkaus

Jackpot-voitto tuli 1,50 euron panoksella nettikasinolta.

Kiuruvedellä asuva nettipelaaja voitti torstaina 20.4. Veikkauksen nettikasinon Tuplapotti-pelistä 74 396 euron suuruisen jackpotin. Voitto tuli 1,50 euron kierrospanoksella.

Tuplapotti on klassikkohedelmäpeli, jossa on viisi voittolinjaa. Pelissä tavoitellaan voittavia yhdistelmiä voittolinjoille ja voitot on mahdollista tuplata. Tuplapottiin on myös liitetty usean pelin yhteinen RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta.

Kasvavan RAY Jackpotin voittopotti voi olla korkeintaan 75 000 euroa. Torstaina 20.4. se oli ehtinyt nousta reiluun 74 tonniin.

Veikkauksen nettikasinon valikoimissa on noin 150 erilaista automaatti-, pöytä- ja pokeripeliä.

Tuplapottia voi pelata sekä tietokoneella, mobiililaitteilla että peliautomaateilla.