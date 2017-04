Janakkalaan uusi palvelukoti mielenterveyskuntoutujille

26.4.2017 09:12 | Attendo

Janakkalassa on alkanut viime perjantaina uuden Attendo-palvelukodin rakennustyöt.

Mielenterveyskuntoutujille rakennettava Attendo Rataskulman palvelukoti valmistuu tämän vuoden lopulla ja korvaa Attendon Rautlehdon palvelukodin, jonka vuokrasopimus päättyy nykyisissä tiloissa tammikuussa 2018. Attendo Rataskulman päätaloon tulee 16 tehostetun palveluasumisen asukaspaikkaa ja asuintiloissa on erityisesti painotettu viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta. Kiinteistön urakoi Mediset Hoivarakentajat Oy.

Turengin Kuumolantiellä sijaitsevan palvelukodin tavoitteena on edistää kuntoutujan elämänlaatua kohti itsenäisempää arkea. Palvelukoti on päihteetön ja henkilökunta on asukkaiden saatavilla ympärivuorokautisesti.



- Tavoitteemme on luoda turvallinen ja arjen taitoja lujittava asuinympäristö, joka mahdollistaa sosiaalisten taitojen sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kohentumisen ja kuntoutumisen. Toiminnassamme korostuu inhimillisyys, arvostus sekä omatoimisuuden vahvistaminen, ja iloitsemme, että toimintamme Janakkalassa jatkuu ja kunnan kanssa hyvässä yhteistyössä, sanoo Satu Louejoki Attendosta.