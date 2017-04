Fujitsu perustaa ohjelmistorobotiikan osaamiskeskuksen, jossa Suomi vahvasti mukana

Fujitsun CELSIUS-tehotyöasemat tuovat virtuaalitodellisuuden työpaikalle 10.4.2017 13:25

Fujitsu on julkistanut kaksi uutta virtuaalitodellisuuskäyttöön sopivaa eli VR-valmista tehotyöasemaa, joissa on NVIDIAn uusimmat ammattilaistason näytönohjaimet. CELSIUS W570power+ on pienin VR-valmis pöytätietokone, ja CELSIUS H970 on 17-tuuman näytöllä varustettu tehokannettava. Muotoilijat, suunnittelijat ja arkkitehdit voivat siirtää 3D-mallit virtuaalitodellisuuteen uutuuslaitteiden avulla. Virtuaalitodellisuuden käyttö laajenee peleistä yritysmaailmaan lähivuosina. Virtuaalitodellisuus auttaa havainnoimaan asioita kolmiulotteisesti, mikä hyödyttää työskentelyä esimerkiksi arkkitehtuurissa, suunnittelussa, koulutuksessa ja terveydenhuollossa. CELSIUS W570 -tehotyöaseman erikoisversiossa, W570power+-laitteessa suorituskyky ja toiminnallisuus on sovitettu innovatiivisesti muotoiltuun mikrotornikoteloon. Laitteen tilavuus on supistunut lähes 30 prosenttia edeltäjäänsä verrattuna, mutta sen suorituskyky on ennallaan. W570power+-tehotyöasemaan saa kolme erittäin nopeaa NVMe-liitäntäis