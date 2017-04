Väitös: Ideoiden luonnin tehokkuutta voidaan mitata määrällisesti

26.4.2017 10:46 | Oulun yliopisto

Tämä väitöstutkimus tarkastelee ideoiden luontia yritystasolla ja määrittelee joukon uusia, patenttiteoriaan pohjautuvia tehokkuuden mittareita. Tutkimuksen tapausyritys toimii autoteollisuudessa osana yhdestä maailman merkittävimmistä ajoneuvojen valmistajista. Tutkimusaineisto on kerätty tapausyrityksen tietojärjestelmistä.

Innovatiivisten tuotteiden kehitys ja prosessien optimointi ovat yrityksen selviytymisen kannalta elintärkeitä ja vaativat organisaatiolta kykyä luoda uusia ideoita. Ideoiden luontiprosessin tehokkuutta ei kuitenkaan arvioida taloudellisesta näkökulmasta samalla tavalla kuten myyntiä tai tuotantoa, vaan yritys nojautuu useimmiten asiantuntijalausuntoihin tai ”ideatuomareihin”. Tieteellinen kirjallisuus ei myöskään esitä mittareita, joiden avulla ideoiden luonnin tehokkuutta voitaisiin määrällisesti mitata.

Tutkimuksessa määritellyt suorituskyvyn mittarit tarjoavat yritykselle työkalun, jolla ideoiden luonnin tehokkuutta voidaan numeerisesti konkretisoida. Tutkimustulokset havainnollistavat, että luovaa prosessia voidaan mitata myös määrällisesti, kun käytetään soveltuvia mittareita. Tämä löydös on merkittävä, sillä se luo uudenlaisen näkökulman luovuuden tutkimukselle ja mahdollistaa ideoiden luontiprosessin tehokkuuden optimoinnin organisaatiossa.

Diplomi-insinööri Pekka Ylitalo väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 3.5.2017. Tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Value creation metrics in systematic idea generation (Arvonluontimittarit systemaattisessa ideoiden luonnissa). Vastaväittäjinä toimivat dosentti Harri Kulmala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja professori Marko Seppänen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimii professori Pekka Kess Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa TS101 kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Diplomi-insinööri Pekka Ylitalo

Syntymäaika ja -paikka: 1990 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2009 Oulun normaalikoulu

Tiedekunta ja yksikkö:

Teknillinen tiedekunta, tuotantotalous

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1533-4