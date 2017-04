Työväenopiston teatteriviikko näkyy Kallion kaduilla ja puistoissa

26.4.2017 12:45 | Helsingin työväenopisto

Helsingin työväenopiston teatteriviikko 4.–10.5. kokoaa opiston teatteriryhmät Opistotalon esiintymislavoille sekä Kallion kaduille. Uutuutena viikolla lämpiää kokemuksellista teatteria tarjoava telttasauna. Taiteilijatapaamisten haastateltavina ovat dramaturgi Pipsa Lonka, ohjaaja Juha Hurme sekä näyttelijä Noora Dadu.

Opistotalon juhlasalin lavalla nähdään kaikkien rakastama Tunneteatteri, joka on yhteistyössä Helsingin Kehitysvammatuki 57 vekkariprojektin kanssa luonut Liisa Ihmemaahan pohjautuvan Ihme Maa! -näytelmän. Studionäyttämön energisessä ja humoristisessa Onnellisuuskone-näytelmässä tutkaillaan onnea ja onnellisuutta eri näkökulmista. Esityksen tyylilaji ulottuu aina Kalevalasta tarinankerrontaan ja runoudesta tanssiin ja naamioteatteriin. Näyttelijä nykyteatterissa -ryhmän Metsänpeitto tuo lavalle välähdyksiä ja muistoja ajasta, kun ihmisellä oli vielä yhteys elolliseen ja luontoon.

Teatteri K-60 esittää valittuja harjoituspaloja ryhmän metsäaiheisesta esityksestä, joka valmistuu ensi syksyn Suomi 100 -tapahtumaan. Opistoteatterin avoimissa harjoituksissa päästään seuraamaan, kuinka ryhmä harjoittaa tulevaa koko illan näytelmäänsä.

Teatteria kaduilla ja puistoissa

Opistotalolta alkava I’m pro on liikeimprovisaatioryhmän vaellusesitys rakkaudesta puihin. Lehtivihreästä hullaantunut ryhmä johdattaa katsojansa Töölönlahden rannalle kevään syliin. Kallion Korttelidraaman Vallattomat kadut 1917 valottaa yleisölle arjen kohtaamisia sadan vuoden takaa. Katuja kiertävä näytelmä alkaa Tauno Palon puistosta ja kiertää Kallion katuja oppaan avulla.

Uutuutena Opistotalon pihassa lämpiää kokemuksellista teatteria tarjoava telttasauna, jossa Karhumorsian tulkitsee Metsä-kirjoittajien tekstejä ja johdattaa kuulijat aistimatkalle. Elämystarjonnasta vastaa opiston Devising-ryhmäläiset.

Lava ja mikki auki yleisölle

Tänä vuonna myös yleisö pääsee aktiivisesti osallistumaan ohjelman luontiin perjantain Stand up- ja maanantain Lava auki -klubeilla: lava on avoinna vitseille, runoille, monologeille, lauluille tai vaikkapa puheille. Tiistain tekstijameissa opiston kirjoittajat ja lausujat lämmittävät kuulijoita värikkäällä tekstikimaralla. Loppuillasta on yleisön vuoro tulkita tekstejään. Esiintymään pääsee ilmoittautumalla paikan päällä iltojen juontajille.

Lavaraunouden työpajassa runoilija Aura Nurmi opastaa lavarunouden kirjoittamiseen ja tekstien tulkintaan. Kirjoitusharjoitusten lisäksi pajassa harjoitellaan mikin käyttöä ja keskitytään muun muassa esiintymisjännityksen hallintaan.

Alle kouluikäiset pääsevät vanhempien seurassa heittäytymään runon, sadun ja sävelen maailmaan loruilun ja draaman työpajassa. Pajassa otetaan kaikki aistit käyttöön leikin keinoin: millainen runo kasvaa esiin ketunkolosta, miltä kuulostaa tuulen laulu?

Kahvilalavan taiteilijatapaamisissa tavataan teatterialan ammattilaisia. Perjantaina toukokuun 5. päivänä taiteilijavieraana nähdään näytelmäkirjailija, dramaturgi Pipsa Lonka. Maanantaina 8. toukokuuta vieraaksi saapuu näyttelijä Noora Dadu ja tiistaina 9. päivä kirjailija, ohjaaja Juha Hurme.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy ja ne ovat kaikille avoimia.

Ohjelma ja esitysajat:

http://www.hel.fi/www/sto/fi/luennot-ja-tapahtumat/teatteri/teatteriviikko2017-ohjelma ja

https://www.facebook.com/events/997964643667241/

Lisätiedot:

Ulla Tarvainen, ulla.tarvainen@hel.fi, puh. 09 310 88523

Katariina Kaarlela, katariina.kaarlela@hel.fi, puh. 09 310 88648

Työväenopisto järjestää vuosittain kymmeniä teatterikursseja teatterin eri osa-alueilla, kuten esimerkiksi näyttelijäntyö, impro- ja tanssiteatteri, stand up, teatteriohjaus ja nykyteatteri. Kurssit on suunnattu sekä vasta-alkajille että teatteria jo jonkin verran tai pitkään harrastaneille.