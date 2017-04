Veera Vaahteran Sopivasti sekaisin ilmestyi suoraan pokkariksi

26.4.2017 13:33 | Kustannusosakeyhtiö Tammi

Chick lit -mestari Veera Vaahteran uutuusromaani Sopivasti sekaisin on ilmestynyt e-kirjana ja pokkarina. Romanttiset ja humoristiset tarinat ovat suosittuja pokkariformaatissa. Nyt uutuuskirja tuodaan markkinoille suoraan lukijoiden suosimassa muodossa.

Kotimaisen viihteellisen chick litin suosikkikirjailija Veera Vaahteran uutuusteos on julkaistu suoraan pokkariformaatissa.

”Osa lukijoista suosii taskukirjoja kovakantisten sijasta, varmaan hinnan takia sekä siksi että se on helppo antaa eteenpäin kun sen on itse lukenut. Romanttinen ja humoristinen kirjallisuus liikkuu paljon pokkarina. Innokkaimmat fanit eivät aina malta odottaa. Niinpä halusimme ilahduttaa Veera Vaahteran lukijoita tarjoamalla heille mahdollisuuden päästä suoraan käsiksi hänen odotettuun uutuusromaaniinsa pokkarina”, kertoo Tammen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Hannu Harju.

”Veera Vaahtera on löytänyt viidessä vuodessa hyvin paikkansa suomalaisessa naistenviihteessä, ja uskomme että taskukirjojen suuri jälleenmyyntipaikkojen määrä tuo hänelle taas uusia lukijoita”, Harju jatkaa.

Sopivasti sekaisin on hykerryttävän hauska kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun tunnollisen naisen mitta tulee täyteen. Matleena Riikonen on äiti, vaimo ja kirjastotoimenjohtaja, joka on sietänyt muiden lapsellista käytöstä liian kauan. Enää hän ei aio siivota toisten sotkuja, ei kotona eikä työpaikalla, vaikka puoliso ja alaiset sitä odottaisivat.

Veera Vaahtera (s. 1979) on kirjailija Pauliina Vanhatalon viihteellinen alter ego. Vanhatalo asuu vanhassa Raahessa, 1800-luvun hirsirakennuksessa, joka toimi aikoinaan henkikirjoittajan talona. Kirjailijan tärkein vapaa-ajan harrastus on opetella käyttämään sorkkarautaa, porakonetta ja tapettiliisteriä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Ari Elo | tiedottaja | Tammi

ari.elo@bonnierbooks.fi

Arvostelukappaleet:

tiedotus@tammi.fi