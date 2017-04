Jyrki Kemppainen Akavan viestintäjohtajaksi

26.4.2017 13:41 | Akava ry

Akavan hallitus valitsi kokouksessaan 26.4.2017 yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Kemppaisen Akavan uudeksi viestintäjohtajaksi. Kemppainen aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa.

Kemppainen siirtyy Akavaan Suomen Olympiakomitean viestintäjohtajan paikalta. Ennen urheilujärjestöjen johtotehtäviä hän on työskennellyt Yleisradiossa sekä Euroopan Yleisradioliitto EBU:n palveluksessa Genevessä.

– Olen erittäin tyytyväinen mahdollisuudesta tehdä jatkossa työtä Akavan ja sen jäsenliittojen menestyksen eteen. Suomi elää tällä hetkellä hentoa talouskasvun aikaa ja minusta on hienoa osallistua työhön, jonka tavoitteena on turvata Suomen elinvoimaisuus. Koulutuksella ja sitä kautta syntyvällä vahvalla osaamisella on kriittinen merkitys tulevaisuuden menestyksen kannalta, toteaa Jyrki Kemppainen.

– Olen iloinen, että olemme löytäneet Jyrki Kemppaisen kaltaisen osaajan. Uskon, että hänen laajalla kokemuksellaan voimme yhdessä vahvistaa Akavan näkyvyyttä mediassa ja Akava yhteisön brändiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksi selkeä painopiste Akavalle on sosiaalinen media ja verkkoviestintä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.