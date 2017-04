HUS siirtää toiminnot pois Kätilöopiston sairaalasta sisäilmaongelmien vuoksi

26.4.2017 14:21 | HUS-kuntayhtymä

Kätilöopiston sairaalan rakenteista on löytynyt laaja-alaisesti sädesientä sekä laho- ja mikrobivaurioita. HUS luopuu Kätilöopiston sairaalan tiloista seuraavan puolen vuoden aikana.

Kätilöopiston sairaalan henkilökunnalla on ilmennyt viime vuosina sisäilmaongelmiin viittavia oireita. Useita korjauksia eri puolilla kiinteistöä on tehty, mutta koska tilanne ei ole helpottanut, HUS tilasi henkilökunnan oireilun tarkemman syyn selvittämiseksi Kätilöopiston sairaalaa koskevan sisäilmastoteknisen korjaustarveselvityksen Sweco Oy:lta. Tutkimukset valmistuivat 26.4.2017.

– Kätilöopiston sairaalassa on ollut vuosien mittaan useita vesivahinkoja. Tutkimuksissa rakennuksesta löytyi sädesientä sekä laho- ja mikrobivaurioita, kiinteistöpäällikkö Ingemar Borgman HUS-Tilakeskuksesta sanoo.

– Sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa pidemmän aikaa, ja paljon korjauksia ja muita

toimenpiteitä on tehty tilanteen korjaamiseksi. Rakenteiden vaurioiden todellinen laajuus paljastui kuitenkin meille vasta nyt, Hyksin Naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo.

– Olen todella pahoillani henkilökunnalle aiheutuneista terveydellisistä haitoista, Heinonen sanoo.

Haitat kohdistuvat nimenomaan henkilökuntaan, koska he ovat altistuneet sisäilmaongelmille pitkäaikaisesti, toisin kuin potilaat, jotka viipyvät sairaalassa yleensä vain lyhyen ajan.

Työsuojeluvaltuutettu, kätilö Leena Heikkinen kertoo, että yhteydenottoja työsuojeluun sisäilmaasioissa on tullut ja valtuutettuna hän on huolestuneena kuunnellut henkilöstöä ja viestittänyt asioista sekä johdolle että kiinteistöhuollolle.

Henkilöstöä on ohjattu hakeutumaan työterveyshuoltoon, jonka kautta he ovat päässeet

tutkimuksiin ja lisäselvityksiin oireiluiden takia. Yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa on tehty tiiviisti. Työnantaja on aktiivisesti etsinyt uusia sijoituspaikkoja voimakkaimmin oireileville henkilöille.

– Kätilöopiston sisäilmatilanne luonnollisesti huolestuttaa henkilöstöä, ja tämä huoli on aiheellinen. Mielestäni reagointi ongelmien ratkaisemiseksi olisi pitänyt olla nopeampaa, Leena Heikkinen sanoo.

Toimialajohtaja Seppo Heinosen mukaan Kätilöopiston sairaalan tiloista luovutaan vaiheittain 3–6 kuukauden sisällä.

– Väistötilojen järjestäminen on osin vielä kesken, mutta se tiedetään jo, että sekä Naistenklinikalla että Jorvin sairaalassa voidaan hoitaa nykyistä enemmän synnytyksiä vuositasolla, Heinonen kertoo.

Kätilöopiston rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki ja HUS on vuokrannut tilat.