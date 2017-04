Naantalin Musiikkijuhlat saa Euroopan parhaimpien festivaalien tunnustuksen vuosille 2017–2018

27.4.2017 12:00 | Naantalin Musiikkijuhlat

Naantalin Musiikkijuhlille on myönnetty Euroopan parhaimpien festivaalien tunnustus, EFFE Label -laatuleima, vuosille 2017–2018. EFFE-järjestön (Europe for Festivals, Festivals for Europe) valtuuttamat kansalliset asiantuntijat ja kansainvälinen arviointilautakunta päättivät huhtikuussa 2017 antaa laatuleima-tunnustuksen festivaaleille, joka täyttivät korkean taiteellisen tason, paikallisen osallisuuden ja festivaalin kansainvälisen suuntautuneisuuden kriteerit. Suomesta palkinnon saivat myös muun muassa Kuhmon Kamarimusiikki, Helsingin juhlaviikot sekä Savonlinnan Oopperajuhlat.



Laatuleiman perustelut: Naantalin Musiikkijuhlat on korkeatasoinen kamarimusiikkifestivaali, jossa esiintyvät huippumuusikot ja orkesterit sekä Suomesta että ulkomailta. Naantalin Musiikkijuhlat elävöittää nykyistä klassisen musiikin kenttää tilaamalla myös uusia teoksia nykysäveltäjiltä. Musiikkijuhlat on laajentanut toimintaansa sekä Naantalin lähialueille että maan rajojen ulkopuolelle järjestämällä tapahtumia ja konsertteja naapurimaissa ja jopa Etelä-Koreassa asti.



Naantalin Musiikkijuhlat alkaa 6.6.2017 ja päättyy musiikkijuhlaristeilyyn Örön linnakesaarelle 18.–19.6.2017.