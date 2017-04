Vuokra-asuntojen verkkokauppa rajussa kasvussa

27.4.2017 11:13 | Kojamo Oyj

Lumo-verkkokaupan sopimusmäärät ovat rajussa kasvussa. Pelkästään Helsingissä sijaitseviin asuntoihin on verkkokaupan kautta tehty 2017 alkuvuodesta 180 % enemmän vuokrasopimuksia kuin vastaavaan aikaan vuotta aikaisemmin. Vastaavasti Tampereella sopimusmäärät ovat kasvaneet vuodessa 122 % ja Oulussa 183 %. Syksyllä 2015 lanseeratussa palvelussa on kaikkiaan tehty jo noin 1 600 vuokrasopimusta.

Tyypillinen verkosta asunnon vuokraava asiakas on työn perässä toiselle paikkakunnalle muuttava henkilö. Palvelu sopiikin erinomaisesti kyseiselle kohderyhmälle, sillä verkkokaupasta saa aina varmuudella haluamansa asunnon ilman esittelyissä juoksemista ja hakemusten täyttämistä. Asiakas valitsee palvelusta asunnon ja asiakas itse tekee päätöksen siitä ottaako hän asunnon vai ei. Jos asiakas haluaa asunnon, hän myös saa sen. Yksinkertaista ja helppoa.

Vuokraus hoituu ilman hakemuksia, vakuuksia tai odottelua, ja vuokrauspäätöksen asiakas voi tehdä vaikka mobiilisti kotisohvalta. Muuttamaankin pääsee tarvittaessa parhaimmillaan jo seuraavana päivänä.

Verkosta vuokraaminen on myös riskitöntä, sillä vuokraukseen liittyvän tyytyväisyystakuun ansiosta vuokraus on asiakkaan peruttavissa kuluitta, mikäli asunto ei vastaisi sitä mitä siitä luvattu. Kattavan kuvamateriaalin ja totuudenmukaisten markkinointitekstien ansiosta peruutuksia on tullut palvelun koko olemassaoloaikana vain kourallinen.

Seuraava iso piikki verkkokaupassa on odotettavissa kesällä, kun opiskelijat ryntäävät perinteiseen tapaan vuokramarkkinoille. Enää ei opiskelupaikan varmistumisen jälkeen tarvitse matkustella edestakaisin kodin ja opiskelupaikan väliä asuntoja katsastamassa, vuokrauksen voi nykyisin hoitaa ajasta ja paikasta riippumatta vaikka matkapuhelimella.

Lumo-verkkokauppaa kehitetään edelleen jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa, ja jatkossakin palveluun on luvassa uusia asiakaskokemusta entisestään parantavia ominaisuuksia ja lisäpalveluita. Vuokra-asuntojen markkinointi on siirtynyt pysyvästi verkkoon.