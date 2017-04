Eero Isomaa Lapissa: EU:n maatalouspolitiikan muutoksessa Suomi nojaa ennakointiin – toimivat maatilat muodostavat arvokkaan verkoston harvaan asutuille alueille

27.4.2017 11:00 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

EU:n maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden valmistelu on aloitettu ja työ on täydessä vauhdissa. Vaikka maali häämöttää usean vuoden päässä, on syytä olla ajoissa liikkeellä. Tulevan ennakointi – ja erityisesti omien kansallisten kotiläksyjen tekeminen – on tässä vaiheessa tärkeää. Euroopan unionin toiminta nojaa vahvaan markkinaliberalismiin, jossa tukipolitiikalla on tietty merkitys. Maatalousbudjetti vie leijonan osan koko unionin budjetista, sanoo MTK:n johtokunnan jäsen Eero Isomaa MTK-Lapin kevätkokouksessa 27.4.2017 Tervolassa.

Isomaan mukaan tukipolitiikalla on merkityksensä, mutta se ei saa peittää sitä tosiasiaa, että maataloustuottajalle ykkösasia on tuotteista saatu markkinahinta. – Tällä hetkellä kaikilla keskeisillä tuotantosektoreilla tuottajahinnat ovat kestämättömän alhaalla, ja tilanne on jatkunut aivan liian kauan. Kun tilanne ja keskeiset syytkin tiedetään, niin eiköhän ole aika viimeinkin toimia, neuvoo Isomaa. – Tilatasolla tuottajaperheet ovat tehneet kaikkensa. Toimintoja on tehostettu ja panostettu laatujärjestelmiin. Onpa yritetty kollektiivisesti sopeuttaa tuotantoakin kysyntää vastaavalle tasolle. Siitä huolimatta tuntuu siltä, että mikään ei riitä. Selvää on, että epäterveet kauppatapamme tarvitsevat muutosta, mutta kaikkien muidenkin elintarvikeketjun toimijoiden on ryhdistäydyttävä, jotta turvataan kotimaisen elintarvikkeen saatavuus. Tuottajahinnat on saatava niiden todellista arvoa vastaavalle tasolle. Toimivat maatilat muodostavat arvokkaan verkoston harvaan asutuille alueille. Tämän päivän vaatimusten mukaan toteutettava investointi voi olla hyvinkin merkittävä asia pienelle paikkakunnalle. Kaiken kaikkiaan toimiva ja elävä maatila säteilee elämää laajalle, kerrannaisvaikutukset ovat kiistattomat. – Mitä tilalle, jos maatilojen toiminta ja tulevaisuus tehdään mahdottomaksi, kysyy Isomaa. Isomaan mielestä kohtuuttomat kiinteistöverot ovat viljelijälle taakka, jota on vaikea ymmärtää. Kiinteistöverotus on järjestelmänä hyvin tunnoton, ja vastainvestoineella tilalla kulut voivat kohota helposti mahdottomiksi. – Ei voi olla niin, että pitää lypsää kymmeniä tuhansia litroja maitoa pelkästään kiinteistöveron maksamiseksi. Tälle verolle tilalliset eivät saa mitään vastinetta. Isomaa ehdottaa ratkaisuksi omaa veroluokkaa maatilakiinteistöille. – Asiaan on syytä perehtyä eikä mennä ensimmäiseksi kysymään Brysselin herrojen mielipidettä. – Yksi suurimmista lähiviikkoina valmisteltavista asioista on maakuntauudistus. On syytä toivoa, että sote-miljardien kanssa painivat maakuntauudistuksen kätilöt muistaisivat myös syvän maaseudun tarpeet. Muun muassa maataloushallinto, lomituksen järjestäminen ja eläinlääkäripalvelut ovat keskeisiä asioita myöskin tulevaisuudessa. Näiden pitäminen riittävän lähellä tuottajaa on äärimmäisen tärkeää, muistuttaa Isomaa. Lisätietoja: Eero Isomaa, 0400 587 131