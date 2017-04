Maarit ja Sami Hurmerinta esiintyvät kevään viimeisellä Karaklubilla!

28.4.2017 09:26 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Maarit ja Sami Hurmerinta Karaklubilla pe 12.5. klo 19.00

Maaritin ura esiintyvänä artistina käynnistyi jo 1972, ja se on kantanut vahvana peräänantamattomuuden, hienojen kappaleiden, omaperäisen laulutyylin ja äänen ansiosta. Keikoillakin Maaritin vierellä on Sami Hurmerinta ja heidän molempien tekemisessä on läsnä voimakkaasti rakkaus musiikkiin ja tekemisen into. Hurmerintojen uralle mahtuu käsittämätön määrä loistavia kappaleita ja lukuisia hittejä Jäätelökesästä Soulveljeen. Uusi levy ”Miten Elämästä Kertoisin” julkaistiin syksyllä 2013. Lisäksi Maarit oli huippusuositussa musiikkiohjelmassa ”Vain Elämää”.

Kesto noin 1 h, ei väliaikaa.

Liput alk. 11 € Lippupiste, 12 € ovelta, jos lippuja jäljellä.





Fedja-setä, kissa ja koira esitykset jatkuvat myös toukokuussa

Karatalossa juuri ensi-iltansa saanut koko perheen hulvaton klassikkokomedia Teatteri Röntgensali - Eduard Uspenskin Fedja-setä, kissa ja koira saa jatkoa sunnuntaisin 30.4., 7.5., 14.5. ja 21.5. klo 15.00. Esitys kertoo ystävyydestä, rajoista ja erilaisuuden hyväksymisestä. Suositellaan yli 4-vuotiaille. Kesto 1,5 h (sis. väliajan). Liput 8 € alle 16v., 10 € aikuiset, 35 € perhelippu (max 5 hlöä). Varaukset rontgensali(at)gmail.com, 040 7755316.



Toukokuussa kannattaa myös poiketa Karataloon katsomaan Helena Junttilan piirroksia ja maalauksia näyttelytilassa 4.5.-29.5. Näyttelyn avajaiset ovat to 4.5. klo 17.00-18.30 (taiteilija paikalla). Avoinna ma-pe klo 9–17, iltaisin ja viikonloppuisin tapahtumien yhteydessä. Vapaa pääsy.

Yhteislaulut jatkuvat Palvelutalo Hopeakotkassa to 18.5. klo 15.00 ja Senioriaamut Karatalossa ma 8.5. klo 9.30 (laulutuokio salissa klo 10-11). Biljardia pääsee pelaamaan toukokuun loppuun asti maanantaisin ja tiistaisin klo 9.00-17.00. Karakuvissa nähdään Hymyilevä mies (Suomi, Ruotsi, Saksa 2016) ti 2.5. klo 14.00.

Karatalon ohjelmisto jatkuu jälleen syyskaudella!