2 miljoonaa euroa apurahoja sydäntutkimukseen: Suurin apuraha geenitutkimukseen

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt 2 miljoonaa euroa sydäntutkimukseen. Sydäntutkimussäätiö tukee tänä vuonna yhteensä 68 sydäntutkijaa tai tutkimusryhmää, ja osalla rahoitetaan ICEMAN-eteisvärinätutkimusta.

Suurin myönnetty apuraha on kolmivuotinen 180 000 euron apuraha, jonka saa akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta, Kuopiosta. Tutkimuksen aiheena on New gene therapy strategies for ischemic cardiovascular diseases eli uusien geenihoitojen kehittäminen valtimotaudin vaativaan hoitoon. Valtimotaudin aiheuttamat vakavat oireet ovat edelleen keskeinen terveysongelma.

Suurimmat Sydäntutkimussäätiön tukemat hankkeet nostetaan SydänAkatemian hankkeiksi. SydänAkatemian kärkihanke 2016 - 2018 on eteisvärinän mekanismeihin ja uusiin kajoaviin hoitomenetelmiin keskittyvä ICEMAN-tutkimus, jolle myönnetään kunakin vuonna 150 000 euroa.

Merkittävät 100 000 euron apurahat kahdelle tutkimusryhmälle

Professori Johanna Kuusiston Itä-Suomen yliopistossa, Kuopiossa, toimivalle tutkimusryhmälle myönnettiin apuraha Suomalaiset kardiomyopatiat - genetiikka, taudinkuva ja patogeneesi -tutkimukseen. Kardiomyopatiassa sydänlihas on joko laajentunut, paksuntunut tai jäykistynyt usein geneettisestä syystä, ja tutkimuksessa selvitetään sairauden perimmäisiä syitä ja kehittymistä.

Professori Karl Lemströmin Helsingin yliopistossa toimiva tutkimusryhmä sai apurahan uusien verinäytteestä saatavien merkkiaineiden tutkimista varten. Merkkiaineilla pyritään parantamaan sydänsiirtopotilaiden siirteeseen liittyvää diagnostiikkaa ja mahdollisesti korvaamaan sydänlihasbiobsioita: Biomarkers for Diagnosis, Prognosis, and Targeted Therapy After Heart Transplantation.

Kaikkien apurahansaajien nimet ja tutkimusaiheet julkistetaan www.sydantutkimussaatio.fi -sivustolla.

Haluamme tietää sydämestä kaiken

Sydäntutkimussäätiö tukee pitkäjänteistä sydän- ja verisuonisairauksien tutkimustyötä. Apurahoista euromääräisesti suurin osa myönnetään 1-3 -vuotisille tutkimushankkeille. Lisäksi tuetaan väitöskirjan jälkeisiä tutkijatohtoritutkimuksia sekä väitöskirjatyöskentelyä. Pitkäjänteisellä tieteellisellä tutkimustyöllä voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä sydänsairauksia ja kehittää hoitomahdollisuuksia sekä parantaa jo sairastuneiden elämän laatua.

Sydänsairaudet kuitenkin muuttavat muotoaan, joten tarvitaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa muuntuneista sydänsairauksista ja niiden tehokkaasta hoidosta. Sydäntutkimussäätiön tavoitteena on kaksinkertaistaa vuosittain jakamansa tutkimusrahoitus vuoteen 2020 mennessä.