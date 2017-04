BE Group Q1/2017: Liiketulos parani voimakkaasti

BE Group sulkee tappiolliset toimintonsa Tšekissä ja Slovakiassa 30.3.2016 15:37

BE Group -konsernin hallitus on päättänyt organisoida uudelleen liiketoimintonsa Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Uudelleen organisoinnin tavoitteena on parantaa konsernin kannattavuutta ja keskittää liiketoiminta päämarkkinoille Ruotsiin, Suomeen ja Baltiaan. Tšekin ja Slovakian markkinat ovat useita vuosia kehittyneet negatiivisesti, ja BE Groupin siellä toimivat yritykset ovat tehneet tappiota huolimatta monista kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimista. Yksiköiden liikevaihto vuonna 2015 oli 382 miljoonaa Ruotsin kruunua ja liikevoitto –32 miljoonaa kruunua mukaan lukien –20 miljoonan kruunun kertaluontoiset erät. Tätä taustaa vasten ja tämänhetkisen heikon markkinatilanteen huomioiden BE Group on päättänyt sulkea liiketoimintayksikkönsä Slovakiassa ja lopettaa hiiliteräslevyn ja alumiinin toimitukset Tšekin markkinoille. Toimenpiteen kertaluontoinen kustannus on arviolta 45 miljoonaa kruunua, josta 10 miljoonaa kruunua vaikuttaa kassavirtaan. Kustannus kohdistuu kuluvan