KKY: Kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi 1,7 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

27.4.2017 14:11 | Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi tammi-maaliskuussa 4,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi 1,7 prosenttia. Tammi- ja helmikuun myynti oli lähellä vuoden 2016 tasoa, kun taas maaliskuussa kasvua oli lähes viisi prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Sisustamisen ja kodintarvikkeiden sekä kahviloiden ja ravintoloiden myyntiin kirjattiin kaksinumeroisia kasvuprosentteja vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Sen sijaan päivittäistavaran ja tavaratalojen myynti laski lähes viisi prosenttia, mihin yhtenä keskeisenä syynä on kauppakeskuksissa sijainneiden Anttila-tavaratalojen sulkeutuminen.

Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen kehitys eriytyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla kokonaismyynti kasvoi 2,9 prosenttia ja kävijämäärä yli seitsemän prosenttia. Muualla Suomessa sekä kävijämäärät että myynnit laskivat hienoisesti viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi 2,2 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kauppakeskuksissa myynti on muutamana viime vuonna kehittynyt muuta vähittäiskauppaa positiivisemmin, mutta viimeisimmällä neljänneksellä muu vähittäiskauppa kasvoi hienoisesti kauppakeskuksia enemmän.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen julkaisemaan myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Kuukausitason myyntejä ja kävijätietoja on seurattu neljännesvuosittain vuodesta 2011 lähtien. Myynti- ja kävijäindekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa. Uusimmassa päivityksessä on mukana 39 kauppakeskusta, joka kattaa yli 80 prosenttia toimialan kokonaismyynneistä sekä liiketilaneliöistä ja antaa siten kattavan kuvan koko toimialan kehityksestä.

Indeksissä mukana olevat pääkaupunkiseudun kauppakeskukset:

ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Lippulaiva, Sello, HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Galleria Esplanad, Itis, Kaari, Kamppi, Ristikko, Ruoholahti, VANTAA Jumbo, Myyrmanni

Indeksissä mukana olevat muun Suomen kauppakeskukset:

HYVINKÄÄ Willa, HÄMEENLINNA Goodman, JYVÄSKYLÄ Forum, KEMPELE Zeppelin, KOTKA Pasaati, KOUVOLA Veturi, KUOPIO Matkus, LAHTI Karisma, Trio, LAPPEENRANTA IsoKristiina, MIKKELI Stella, PORI IsoKarhu, Puuvilla, RAISIO Mylly, ROVANIEMI Sampokeskus, SALO Plaza, TAMPERE Duo, Koskikeskus, TORNIO Rajalla På Gränsen, TURKU Hansa, Skanssi, YLÖJÄRVI Elo