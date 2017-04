Habitaren ohjelma on julkaistu

27.4.2017 14:46 | Messukeskus

Suomen suurimmassa sisustus- ja designtapahtumassa Habitaressa on 11 erikoisnäyttelyä, kolme teema-aluetta, yli 30 ohjelmanumeroa, 11 kansainvälistä puhujaa ja lähes 50 kotimaista esiintyjää. Habitare herättää keskustelua huomisen kodista ja muotoilusta Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.

Kansainvälisiä puhujavieraita Habitaressa ovat keynote-puhujien, MUJIn pääjohtaja Masaaki Kanain, teollinen muotoilija Jonathan Olivaresin, arkkitehti ja professori Harry Charringtonin ja arkkitehti Marwa Al-Sabounin, lisäksi muun muassa designblogien suunnannäyttäjä, Decor8-blogin Holly Becker, Goethe Institut Finnlandin johtaja Isabel Hölzl, arkkitehti Olga Hungar sekä Kersten Geers ja David van Severen.

Kirkkainta kotimaista ammattilaiskärkeä edustavat muun muassa Kaj Franck-palkinnon voittanut professori Juhani Salovaara, trendianalyytikko Susanna Björklund, muotoilukasvattaja Mari Savio, Designmuseon museolehtori Hanna Kapanen, Demos Helsingin tutkija Mirja Hämäläinen, taiteilija Anssi Pulkkinen, muotoilijat Johanna Gullichsen, Maija Puoskari, Timo Niskanen ja Hanna Anonen, Suomen Euroopan kulttuuri-instituuttien johtajat sekä suunnittelutoimisto KOKO3 perustajat.

Näyttelyt, teema-alueet ja muut tapahtumat

Habitaren 11 erikoisnäyttelyä avaavat sisustamisen ja muotoilun maailmaa nuoren suunnittelun, trendien, kierrätyksen, nykytaiteen, tulevaisuuden, ekologisuuden ja teollisen muotoilun näkökulmista. Uutena erikoisnäyttelynä nähdään myyntinäyttely United Stories, joka yhdistää muotoilijat ja yritykset Japanista, Kiinasta, Etelä-Koreasta ja Suomesta ja esittelee maiden välisenä yhteistyönä syntynyttä täysin uutta muotoilua. Muutaman vuoden tauon jälkeen Designmuseon Habitare-kokoelma on jälleen esillä.

Habitaren teema-alueet ovat kodin elektroniikkaa tarjoava Habitare Digi, valaistukseen ja valaisimiin keskittynyt Habitare Light ja lastenhuoneiden sisustamisen Habi Kids. Teema-alueiden lisäksi tapahtumassa mukana olevat yritykset sijoittuvat kolmeen eri halliin: Ahead on nykymuotoilun halli, Folk esittelee laajasti kodin eri tuoteryhmiä ja tiloja ja Decor on sisustamisen pientuotteiden halli. Lisäksi omassa hallissaan esitetään Suomen Benelux-instituutin Mobile Home -hankkeeseen liittyvä Anssi Pulkkisen kodittomuutta käsittelevä taideteos.

Habitaren lisäksi Messukeskuksessa järjestetään antiikin, vintagen ja taiteen Antiikki-tapahtuma, Helsinki Design Weekin ja Habitaren ammattilaistapahtuma Showroom, laadukkaan äänentoiston ja kuvan HighEnd Helsinki -tapahtuma sekä lifestyletuotteiden myyjien ja ostajien tapahtuma Forma.

Keynote-puhujien visiot huomisen kodista

Habitare-messujen keynote-puhujat ovat MUJIn pääjohtaja Masaaki Kanai, teollinen muotoilija Jonathan Olivares, arkkitehti Marwa Al-Sabouni ja professori Harry Charrington. KOKO3-suunnittelutoimiston suunnittelemalla ohjelmalavalla Habitaren vieraat tuovat Huomisen Koti -teemaan oman näkökulmansa. Miten yksi maailman suurimmista lifestyle-myymäläketjuista laajentaa valikoimansa talokonsepteihin ja yhteiskunnallisen hyvän luomiseen, miten työtilat ja muuttuvat kalusteet muuttavat kodin ja työpaikan välistä suhdetta, miten tulevaisuuden klassikot syntyvät ja miten jälleenrakentaminen muuttaa kodin käsitettä?

Keynote-puhujat 2017

MASAAKI KANAI

Habitaren kansainvälinen ystävä, japanilaisen lifestyle-ketju MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai vertailee puheenvuorossaan suomalaisen ja japanilaisen suunnittelun ja muotoilun eroja ja yhtäläisyyksiä. Kanai esittelee MUJIn näkemyksiä tulevaisuuden asumisesta sekä avaa MUJIn filosofiaa ja menestyksen takana olevia visioita paremman arjen rakentamisessa. MUJI tunnetaan kohtuuhintaisista, esteettisesti vähäeleisen kauniista päivittäistavaroista, vaatteista ja kodintarvikkeista, joita yhdistävät käyttäjälähtöisyys, laadukkaat materiaalit ja rationaalinen tuotantoprosessi. Japanissa MUJI on laajentanut valikoimaansa myös talokonsepteihin ja palvelee myymällä pre-fab koteja ja remontoimalla vanhoja kerrostaloja.

JONATHAN OLIVARES

Los Angelesissa asuva Olivares on teollinen muotoilija, jonka töissä yhdistyvät muoto ja teknologia. Hänen tunnetuimpia töitään ovat Aluminum Chair (Knoll) sekä kustomoitava Aluminum bench (Zahner). Olivaresin viimeisimpiä töitä ovat OFFICE KGVDS:lle suunniteltu Room for a Daybed -installaatio, Vitralle suunniteltu työtila ja oppimisympäristö sekä Jasper Morrisonin ja Marvo Velardin kanssa kuratoitu Source Material -näyttely Vitra Design museoon.

HARRY CHARRINGTON

Tulevaisuutta ei ole ilman menneisyyttä, suomalainen design on maailmalla edelleen tunnettu Alvar Aallosta. Arkkitehti ja professori Harry Charrington puhuu Alvar Aallon suunnittelun merkityksestä Britanniassa ja maailmanlaajuisen menestyksen taustoista. Charrington pohtii, miksi Aallon eleganteista, edullisista, kestävistä, puisista ja siihen aikaan hyvin moderneista huonekaluista tuli brittien keskuudessa niin suosittuja ja miten Alvar Aallon kansainvälinen maine suunnittelijana ja modernin asumisen uudistajana lopulta syntyi.

MARWA AL-SABOUNI

Sodat, luonnonkatastrofit ja pakolaisuus tuovat huomisen kotiin myös kodittomuuden ja jälleenrakentamisen teeman. Arkkitehti ja kirjailija Marwa Al-Sabouni tutkii Syyrian jälleenrakentamista ja siihen liittyvää problematiikkaa. Miten sodan jälkeinen jälleenrakentaminen muokkaa tulevaa yhteiskuntaa, mikä ero on rakennusten rakentamisessa ja kotien rakentamisessa ja minkälaisia riskejä sodanjälkeisen jälleenrakentamisen investointeihin liittyy? Puheenvuoro liittyy Benelux-instituutin tuottamaan Anssi Pulkkisen Mobile home(less) -taideteokseen, joka nähdään ensimmäisenä Suomessa Habitaressa.

ke 13.9. klo 14.30 Keynote: International Friend of Habitare 2017, Masaaki Kanai

to 14.9. klo 15 Keynote: Jonathan Olivares selected work

pe 15.9. klo 13 Keynote: Harry Charrington: Before the Myth, Aalto furniture in 1930s London

pe 15.9. klo 16 Keynote: Marwa Al-Sabouni: The Backstage of reconstruction in Syria, a threshold between emergency and investment

Katso ohjelma osoitteesta www.habitare.fi

Lisätietoja:

tiedottaja Johanna Suni, 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

ohjelmajohtaja Laura Sarvilinna, 0405194195, laura.sarvilinna@messukeskus.com

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2017 on MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja ammattilaisten tapahtumat Showroom ja Forma | www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2017 |