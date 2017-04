Cumulus City & Resortin Hintatakuu lupaa edullisimman hotelliyöhinnan

28.4.2017 10:00 | Restel Oy

Restelin Cumulus City & Resortin Hintatakuun ansiosta hotellihuoneiden varauksesta tulee nyt helpompaa kuin koskaan aiemmin. Cumulus City & Resort lupaa tarjota cumulus.fi-sivustollaan majoittumisen hotelleissaan markkinoiden edullisimpaan hintaan. Mikäli kuluttaja löytää varauksen tehtyään toiselta varaussivustolta vastaavan huoneen edullisemmin, tarjoaa Cumulus City & Resort ensimmäisen majoitusyön ilmaiseksi.

Hotellimajoituksen hintavertailu vaatii tyypillisesti aikaa ja osaamista. Cumulus City & Resortin Hintatakuu tekee matkan suunnittelusta helpompaa ja nopeampaa kun aikaa ei kulu eri sivustoilla surffailuun.

”Hintakuun tarkoituksena on säästää ihmiset usein uuvuttavaltakin hintavertailulta. Vastaavanlaista hintatakuuta ei tarjoa mikään muu kotimainen hotelliketju Suomessa,” kertoo Restel Oy:n kaupallinen johtaja Peter Gabrielsson.

Ensimmäinen yö ilmaiseksi

Mikäli suoraan cumulus.fi-sivuston kautta varattu hotelliyö on varauksen jälkeen edullisemmin tarjolla jollain toisella sivustolla, tarjoaa Cumulus City & Resort ensimmäisen majoitusyön veloituksetta. Ilmainen ensimmäinen yö koskee joko yhtä huonetta tai yhtä varausta. Hintatakuu on voimassa, kun huonevaraus on tehty 24 tunnin sisällä samaan hotelliin, samalle ajalle ja samalle määrälle majoittujia.

Hintatakuu ei koske varauksia, jotka on tehty huutokauppa-periaatteella, eri valuutalla tai varauksia ulkopuolisilta varaussivustoilta, jotka eivät ole Restelin yhteistyökumppaneita tai virallisia jälleenmyyjiä.

Varattua huonetta edullisemmista majoitushinnoista tulee ilmoittaa 24 tunnin sisällä varauksen tekemisestä sähköpostilla osoitteeseen hintatakuu@restel.fi. Lisätietoa ja ohjeet ilmaisen yön lunastamiseksi osoitteessa https://city.cumulus.fi/hintatakuu.

Kolme neljästä suomalaisesta valitsee hotellin hinnan perusteella

Suomalaiset matkailijat ovat erittäin hintatietoisia, sillä tutkitusti kolme neljästä (75 %) suomalaisesta valitsee hotellin hinnan perusteella. Muihin pohjoismaalaisiin verrattuna suomalaiset ovat huomattavasti hintatietoisempia – esimerkiksi tanskalaisille hotellin sijainti on tärkeämpi kuin hinta.* Suomalaiset ovat tutkitusti myös ajoissa liikkeellä, sillä lähes puolet suomalaisista (44 %) varaa yöpymisensä yli kaksi kuukautta ennen matkaa.**

Hinnoittelussa voi olla suurtakin vaihtelua ja tähän asti parhaiden tarjousten löytäminen on riippunut kyvyistä hakea ja löytää tietoa verkosta. Matkaa suunniteltaessa vertaillaan majoituksen lisäksi myös liikkumisen, syömisen ja aktiviteettien hintoja.

*Momondo 2015

** Momondo 2017