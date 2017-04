Antennitelevisio uudistuu, muutoksia C Moren antennivastaanottoon 17.5. alkaen

27.4.2017 14:21 | Wolfcom

Operaattoriyhtiö DNA siirtää 17.5.2017 alkaen kaikki antennikodeissa näkyvät maksulliset televisiolähetykset käyttämään uutta lähetystekniikkaa. C Moren maksu-tv -asiakkaille tämä tarkoittaa mahdollisia muutoksia ja uusia vaihtoehtoja. Muutoksen myötä C More -kanavien vastaanottamiseen tarvitaan uuden teknologian mukainen Antenna HD Ready -televisiovastaanotin tai -digiboksi. Lisäksi kaikkia C More -kanavia voi koko maassa katsella myös suoratoistona uudesta cmore.fi -palvelusta, kaikkien operaattoreiden tv-palveluista tai Canal Digitalin satelliittitarjonnassa.

Toukokuun puolivälissä tuleva muutos on osa television ohjelmistotoimilupien uudistusta. Tämän yhteydessä DNA lopettaa maksu-tv -lähetykset perinteisessä T1-antenniverkossa, jonka kautta valtaosa antennitalouksissa asuvista C Moren asiakkaista katsoo mm. F1-lähetyksiä, jääkiekkoa, leffoja ja sarjoja. Lähetykset eivät lopu vaan ne siirtyvät uuden teknologian niin sanottuun T2- verkkoon, joka mahdollistaa HD-tasoisen kuvanlaadun. Tämän muutoksen myötä tv-vastaanottimen tai digiboksin tulee olla varustettu Antenna HD Ready -merkinnällä. Kodinkonekauppiaiden mukaan 95 % Suomessa viime vuosina myydyistä antennivastaanottoon sopivista laitteista ovat jo Antenna HD Ready -laitteistoja.

”Muutos koskettaa televisioantennin, eli katolla olevan haravan kautta ohjelmansa katsovia C Moren asiakaskotitalouksia. Perinteisesti maksutelevisioasiakkaat ovat teknologisen kehityksen etujoukoissa ja heillä on keskimääräistä uudemmat vastaanottimet. Suomessa on viime vuodet myyty pääsääntöisesti T2-, eli uuden lähetystekniikan kanssa yhteensopivia Antenna HD Ready -televisioita ja digibokseja, joten oletamme suurimalla osalla asiakkaistamme jo olevan valmiudet tähän muutokseen.” kertoo MTV:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Johannes Leppänen ja jatkaa: ”Antenniteknologiasta riippumatta pystymme tarjoamaan sisältömme kuluttajille myös suoraan juuri lanseeratun C More -suoratoistopalvelumme kautta. C More toimii kaikkialla maassa joko laajakaistan tai nopean mobiililaajakaistan avulla mobiililaitteissa ja Chromecastin tai AppleTV:n kautta myös televisioissa. Alkukesän aikana saamme myös älytelevisioapplikaation, jonka avulla katsominen toimii suoraan niin sanotuissa smart-tv vastaanottimissa.”

Koko Suomen antennitelevisioverkon jakeluteknologia päivittyy teräväpiirtoaikaan kokonaisuudessaan vuonna 2020 jolloin kaikki, myös vapaasti katsottavat eli ilmaiset televisiokanavat, siirtyvät nykyisestä T1-verkosta käyttämään T2-verkkoa.

Oman laitteensa katseluvalmiuden 17.5. tapahtuvaan muutokseen voi tarkistaa kanavapaikoilla 99 ja 100. Mikäli jommallakummalla näistä kanavista näkyy testikuva, tarvitsee television katsojan vain olla yhteydessä DNA:han ja päivittää maksu-tv-kanavien salauskortti. Mikäli testikuva ei näy, tulee kotitaloudessa varautua uuteen laitehankintaan tai siirtyä C More suoratoistoasiakkaaksi nähdäkseen elokuvat, sarjat, F1-osakilpailut, jääkiekon MM-kisat ja muun urheilutarjonnan. Tämä tapahtuu osoitteessa www.cmore.fi

