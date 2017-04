Kätilöopiston sairaalan synnytykset pysyvät HYKS-alueella

27.4.2017 15:30 | HUS-kuntayhtymä

HUS pyrkii tekemään yleislinjaukset Kätilöopiston sairaalan toimintojen siirrosta jo lähiviikkojen aikana. Lähtökohtana on, että korvaavat synnytyssairaalat sijaitsevat HYKS-alueella. Porvoon sairaalaan synnytyksiä ei siten aiota palauttaa.

HUS kertoi keskiviikkona 26.4., että Kätilöopiston sairaalan rakenteista on löytynyt laaja-alaisesti sädesientä sekä laho- ja mikrobivaurioita, jotka ovat johtaneet sisäilmaongelmiin ja henkilökunnan laajamittaiseen oireiluun. Sen seurauksena päätettiin saman tien, että Kätilöopiston sairaalan tiloista luovutaan vaiheittain tulevien 3 - 6 kuukauden sisällä.



- Aloitamme jo tällä viikolla yhdessä henkilökunnan kanssa suunnittelutyön Kätilöopiston toimintojen siirtämisestä muihin sairaaloihin ja väistötiloihin. Tavoitteena on että yleislinjaukset esimerkiksi synnytystoiminnan osalta saataisiin valmiiksi jo lähiviikkojen aikana. Yksityiskohdat täydentyvät sitten sen jälkeen, Hyksin naistentautien ja synnytysten toimialajohtaja Seppo Heinonen sanoo.



Heinonen ei ota tässä vaiheessa vielä kantaa siihen miten synnytykset tulevat jakautumaan eri sairaaloiden välillä. Lähtökohtana kuitenkin on, että toimintaa suunnitellaan HYKS-alueen laajuisesti. Kätilöopiston sairaalan synnytyksiä ei siis olla siirtämässä Lohjalle, Hyvinkäälle tai Porvooseen.



- Porvoon sairaalan synnytysosasto on suunnitelmien mukaisesti jo remontoitu syyskuussa 2017 aloittavan Itäisen silmäyksikön käyttöön. Porvoon sairaalan palveluita kehitetään siten jatkossa ilman synnytyksiä, Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen vahvistaa.



HUS tiedottaa Kätilöopiston sairaalan toimintojen muutoksista asiakkaille ja medialle sitä mukaa kun suunnittelutyö etenee toukokuun aikana.



Seppo Heinonen

Toimialajohtaja

050 436 8962

seppo.heinonen@hus.fi



Leena Koponen

Sairaanhoitoalueen johtaja

050 427 0175

leena.koponen@hus.fi