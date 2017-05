Comforta fortsätter investera i Jakobstad

Comforta jatkaa investointeja Pietarsaaressa 2.5.2017 09:00

Hotelli- ja terveydenhuollon tekstiilien vuokrauspalvelua tarjoava Comforta Oy on ostanut Pietarsaaressa toimivan Eco Wash Oy:n hotelli- ja sairaalatekstiililiiketoiminnan. Liiketoimintakauppa on jatkoa yhtiön syksyn investoinneille, jolloin se avasi uuden palvelukeskuksen Pietarsaareen. Liiketoimintakauppa toteutui huhtikuun lopussa. Kaupan myötä Comfortalle siirtyy kahdeksan henkilöä ja noin 20 asiakasta. Comforta on toiminut Pietarsaaressa syyskuusta 2016 alkaen, jolloin se investoi uuteen palvelukeskukseen alueella. Yhtiö työllistää Pietarsaaressa tällä hetkellä kahdeksan henkilöä ja sillä on alueella noin 30 asiakasta. ”On hienoa voida todeta, että jatkamme investointejamme Pietarsaaressa. Liiketoimintakauppa on osa uutta 2020 strategiaamme, jonka mukaan haemme merkittävää asemaa valituilla markkinoilla, Suomen ollessa yksi niistä. Kauppa on meille merkittävä; se tuplaa henkilöstömme ja lähes kaksinkertaistaa asiakasmäärämme Pietarsaaren alueella. Kaupan myötä voimme kehittää paik