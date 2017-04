LeaseGreen suunnittelee ja rakentaa Iskun tilaaman Lahden ammattikorkeakoulun kiinteistötekniikan

28.4.2017 08:15 | Isku-Yhtymä Oy

Isku-Yhtymä Oy/TIEDOTE 28.4.2017 KLO 8.15. LeaseGreen suunnittelee ja toteuttaa kiinteistötekniikan Lahden ammattikorkeakoulun uuteen kampukseen avaimet käteen -toteutuksena. LeaseGreenin vastuulla on automaatio, ilmanvaihto, lämmitys- ja viilennysratkaisut sekä aurinkosähköjärjestelmä. LAMKin uusia tiloja rakennetaan parhaillaan Iskun entiseen tehdaskiinteistöön, joka saneerataan täydellisesti. Kohteen talonrakentamisen töiden pääurakoitsija on SRV.

”Ammattikorkeakoulun opettajat ja opiskelijat saavat käyttöönsä erinomaiset uudet tilat, joissa on hyvä tehdä töitä. Integroimme kiinteistön lämmityksen, jäähdytyksen, ilmanvaihdon ja energiaratkaisut kokonaisuudeksi, jota ohjataan älykkään etävalvonnan avulla. Innovatiivisten ratkaisujen avulla varmistamme myös sen, että ympäristövaikutukset minimoidaan. LAMKin uusi kampus edustaa alan Suomen huippua sekä sisäilmaolosuhteiden että hiilijalanjäljen osalta”, LeaseGreenin toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

”LAMKille vastuullisuus on yksi kampusteeseistä, näin ollen ympäristövaikutusten minimointi on tärkeä asia. LeaseGreenin luoma kiinteistötekninen kokonaisuus toimii samalla myös alan opiskelijoiden oppimisympäristönä”, sanoo Lahden ammattikorkeakoulun projektijohtaja Satu Hyökki.

Mukkulankatu 19:ssä sijaitsevan kiinteistön pinta-ala on 78 000 m2 ja siinä toimi aiemmin osa Iskun huonekalutuotannosta. Kiinteistöön rakennetaan LAMKin tiloihin muun muassa 40 ilmanvaihtokonetta ja yli 500 virtaussäädintä. Rakennukseen suunnitellut energiatehokkaat ratkaisut säästävät energiaa 40-50 prosenttia koulutusalan rakennuksissa tyypillisesti käytettävään tekniikkaan verrattuna. Isku keskittää kaiken tehdastoimintansa Mukkulankatu 23:ssa sijaitsevaan rakennukseen.

”Mukkulankatu 19 on monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava yrityskeskittymä, jossa yritykset ja kampus kohtaavat toisensa. M19-kiinteistölle haetaan BREEAM-ympäristösertifikaattia. Iskun vastuullisuus ja panostaminen hiilijalanjäljen alentamiseen toteutetaan kiinteistötekniikan saneerauksen yhteydessä käyttöönotettavalla maalämpö- ja viilennysratkaisulla sekä aurinkosähköjärjestelmällä. Tavoitteenamme on saavuttaa Very good -luokitus, joka on edistyksellisten rakennuttamiskäytäntöjen mukainen taso. Sen saavuttaa 25 prosenttia parhaista rakennushankkeista”, sanoo Isku-Yhtymän johtaja Asko Dahlbom.

Tomi Mäkipellon mukaan LeaseGreen ottaa vastuun LAMKin kiinteistön tekniikan käyttöönotosta, säätämisestä ja optimoinnista kahdeksi vuodeksi töiden valmistumisen jälkeen.

”Huolehdimme tekniikan toimivuudesta ja sisäilmaolosuhteista uudenlaisen palvelumallin avulla. Optimointi varmistaa sen, että huippuluokan tekniikasta saadaan paras mahdollinen hyöty irti.”

Suomessa on useita tuhansia varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen kiinteistöjä. Opetustilojen kiinteistötekniikan suunnittelu vaatii osaamista ja huolellisuutta, koska käyttäjien määrä vaihtelee tiloissa runsaasti. Lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen tehotarpeet voivat vaihdella yhden työpäivän sisällä useita kymmeniä prosentteja.

”Ratkaisevassa asemassa on ilmanvaihdon tehokkuus ja joustavuus”, Mäkipelto sanoo. ”Uuden tekniikan avulla sisäilman paine-, kosteus- ja hiilidioksidiarvoja voidaan käyttää ilmanvaihdon ohjaukseen ja ennakointiin tehokkaammin kuin koskaan. Minusta on hyvin tärkeää, että päiväkotien ja koulujen työskentelyolosuhteista pidetään erityisen hyvää huolta. Niissä rakennetaan osaamista, joka ratkaisee Suomen tulevaisuuden.”