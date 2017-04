HKL:n johtokunnan päätökset 27.4.2017

Raide-Jokerin allianssikilpailutukset hyvässä vauhdissa 24.4.2017 15:12

Raide-Jokerin rakentamishankkeen allianssikumppaneiden kilpailutukset etenevät: suunnittelijoiden hankinta on edennyt tarjouskilpailuvaiheeseen ja urakoitsijoiden kilpailutus on pyörähtänyt käyntiin. Suunnittelijoiksi on ehdolla kolme tarjoajaa.